護理師明年短缺2.4萬人 各界疾呼加薪、擴大招生補缺口

新冠肺炎疫情肆虐台灣3年多，護理人員辛苦防疫，工作太過血汗，造成疫後護理人力大量流失。立委陳靜敏今舉辦「提升護理生源的質與量 以解決護理人力缺口」公聽會。陳靜敏說，國際護士理事會（ICN）認為，護理師流失會持續好幾個世代，以台灣來說，2019年時流失人力已超過新進人力，護理生源值得被重視。各界參與公聽會並呼籲政府應研議增加獎學金、實習費，並提供合理薪資，擴大護理科系招生人數，不讓護理生源斷炊。

為探討護理人力短缺。參與公聽會的長庚醫療財團法人行政中心副總執行長廖美南說，依衛福部「未來十年護產人力供需評估研究」發現，2024年護理人力短缺1.5萬至2.4萬人。統計2022年醫院總空缺率6.53%，護理人員總離職率11.74%，均較前一年4.7%及10.13%提高許多。

「新冠肺炎疫情是壓垮護理師的最後一根稻草。」廖美南說，護理師長期暴露在身心過勞、壓力，薪資與工作負荷不成比例，而醫院為維持運作，紛紛關閉病床。依醫策會統計，2022年第一季醫學中心急診停留超過48小時比率平均為1.9％，但今年同期已成長至3.1%，其中80%的病人等候轉住院，足見護理人力短缺，已影響病人的住院照護需求。

截至2023年5月底領證的理人員總數31萬8254、執業率58.4%，數字多年未有大幅成長，2022年新增執業人數僅2504，均創歷年新低紀錄。廖美南指出，每年平均應屆業生約1.4萬人，每年領證人數約7500至8500新領證執業率61至63%。

廖美南說，「護理師低薪雇用，這是常態」，依勞動部2021年資料顯示，護理師每月平均薪資46752元，不僅未達受雇員工整體平均薪資47868元，低於醫療保健受雇員工的每人每月總薪資67014元，低於日、韓、紐西蘭護理師薪資。以往醫師四大皆空時，政府補助預算，因此政府應重視護理人員薪資偏低問題。

「護理人力短缺，臨床要留人，給錢是關鍵。」中國醫藥大學護理系系主任馬維芬說，務必全面提高護理師薪資，並計算真正的工時，不可縮減加班，健保應獨立給予護理費用，而開放個別申請名額，讓想加入護理科系的人都有機會加入，增加護理生源。最後，臨床護病比還是應嚴格把關，不可放鬆，這是照顧民眾健康的最重要基本門檻，只能更好不能更差。

台中科技大學護理系教授陳夏蓮說，學生四年求學間，除繳交學雜費外，尚需額外繳交給實習單位的寶習費約7620至3萬1750元不等，應研擬研補助實習費，並提供護理就學就業獎學金，吸引更多優人才投入護理專業。

立委陳靜敏說，由於護理專科學制複雜，包括普通大學、科技大學、專科學校等，因應高齡化、疾病複雜度增加，均希望把招生人數擴大，不讓護理生源斷炊，如增加獎學金、實習費補助等措施，以及替代役留在原單位服務等，教育部應加以研議。而衛福部是否可以提供護理人員缺額獎金、合理薪資等應加以衡量。相關訴求希望各部會應於一個月內回覆。