酷暑！ 花蓮縣舞鶴40.2度高溫 鄭明典：炙熱

今天北部、東部高溫炎熱，今天下午1時10分花蓮縣舞鶴測站，飆出40.2度高溫，其次為宜蘭縣土場38.5度，以及花蓮縣長濱、花蓮縣光復、花蓮縣卓溪37.7度，花蓮縣玉里37.6度，新北市雙溪和台北市社子37.5度。中央氣象局前局長鄭明典也在臉書直呼「炙熱！」

西南風沉降影響，台東縣已有焚風發生，氣象局發布高溫資訊，今天台北市、新北市、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；宜蘭縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、桃園市、苗栗縣為黃色燈號。

氣象局說，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。