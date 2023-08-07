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5歲女童二周內食慾增體重卻降3公斤 醫驚：患第一型糖尿病

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
童綜合醫院兒童醫學部蔡維鍵醫師幫女童看診。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院兒童醫學部蔡維鍵醫師幫女童看診。圖／童綜合醫院提供

台中一名5歲女童突然在二周內食慾增加，體重卻驟降3公斤，瘦到眼窩也凹進去，尿量變多，她在幼稚園上課時，老師發現女童呼吸急促、會喘，協助將女童送至童綜合醫院急診室，詳細檢查確認女童罹患第一型糖尿病

5歲女童被送到童綜合醫院急診室，檢查發現女童的血糖飆高到500mg/dl，發生酮酸中毒，緊急收住兒科加護病房進行治療與照護，後續再進行更詳細檢查確認女童罹患第一型糖尿病。

住院期間，父母積極學習各項照顧女童的方式，測血糖、學習抽針、如何換算習碳水化合物等，童醫院兒童醫學部的蔡維鍵醫師表示，年紀幼小的兒童血糖波動大，且低血糖的症狀不易察覺，為減緩女童父母的焦慮感，簡單說明講解照顧孩子的方式，並且建議可使用連續血糖監測(CGM)，不用每天扎針也能清楚了解血糖指數的波動變化。

女童母親示，她沒聽過第一型糖尿病，只知道糖尿病，以為老人、肥胖的人會得病，頂多孩童過胖會罹患疾病，但女兒又瘦年紀又小怎麼會得糖尿病？

兒童醫學部蔡維鍵醫師指出，第一型糖尿病的發生，主要因為胰臟的胰島細胞遭到自體免疫或不明原因破壞，造成身體內缺乏胰島素的分泌能力，因而無法調控血糖濃度而造成高血糖的發生。

而胰島素分泌不足主要因身體體質(某些特定基因)、加上外在因素誘發(如病毒感染、感冒等)，導致身體產生出對抗胰島細胞的抗體，這些抗體會不斷攻擊胰島細胞，造成其胰島細胞數量變少，剩下的胰島細胞無法分泌身體所需的胰島素時，就會發生糖尿病。

糖尿病 醫師 醫學

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