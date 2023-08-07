公館32年「易牙居」說再見！網友不捨：我的初戀地點

位於台北公館商圈的「易牙居」，是許多當地居民與台大學生的共同回憶，但是易牙居近日發布公告，表示將暫時說再見，未來將用全新的形象與貴賓再度相逢。隨著消息出爐，粉絲們也表示「真捨不得」、「我的初戀地方」。

易牙居最初在1991年創業，並又再於隔年開設另易牙居點心坊。後來本店於2020年歇業，點心坊則一路經營至今，店內以現點現做的形態，提供經典鮮蝦餃、奶黃流沙包等品項。除此之外，易牙居在1993年也於永和成立冷凍食品公司。2007年時，還成立「易牙居婚宴會館」，後又再改名成為「臻愛婚宴會館」，目前在台中設有據點。

根據易牙居的公告，易牙居經過了32個年頭，因為有顧客的支持，才能讓易牙居轉身在台中烏日高鐵特區變成5600坪的臻愛花園飯店。不過公告也指出，易牙居要暫時說再見，在不久的將來能用全新的形象和長期支持的貴賓再度相逢。更希望各位貴賓有機會𦲷臨台中臻愛花園飯店。