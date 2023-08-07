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新北三峽「鱷魚出走」路人驚嚇 飼主最重可罰1.5萬

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北動保處日前接獲通報，三峽區有鱷魚出沒。圖／新北動保處提供
新北動保處日前接獲通報，三峽區有鱷魚出沒。圖／新北動保處提供

新北動保處日前接獲通報，三峽區有鱷魚出沒。動保處派員赴現場，將鱷魚帶回安置。飼主表示，因前幾日大雨，飼養水位溢出，造成鱷魚脫逃，會再加強防逃措施。不過飼主仍違反動保法第20條第1項，未有7歲以上者伴同寵物出入公共場所，可處3000元以上至1萬5000元以下罰鍰。

新北市動保處日前接獲三峽區通報，有民眾在防火巷水塔附近發現鱷魚，現場民眾協力將鱷魚用籃子倒蓋著，動保處以套索配合，將鱷魚移動至運輸籠內，並帶回安置。動保處說，捕獲的鱷魚為眼鏡凱門鱷，身長含尾巴約100公分。

動保處指出，眼鏡凱門鱷原產地為中南美洲，因眼睛前端有似眼鏡架的橫骨，而得名「眼鏡」，體型最大可長至兩米，偏向水棲鱷魚，飼養環境需有充足的水域環境，水必須完全淹沒鱷魚。台灣能合法飼養眼鏡凱門鱷，但因鱷魚成體體型巨大，建議民眾於飼養動物前，務必考量自身所能提供的環境和飼養能力。

飼主表示，因喜愛兩棲爬蟲類動物，半年前開始飼養鱷魚，但前幾日大雨，導致鱷魚飼養水位溢出，造成鱷魚脫逃，會再加強注意飼養環境的防逃措施，避免鱷魚出走。

動保處說，飼主違反動保法第20條第1項，寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由七歲以上者伴同，將依動保法第31條第1項第9款，開罰處3000元以上至1萬5000元以下罰鍰，及同法第33之1條第3項須至新北公立動物收容處所參與動物保護講習3小時。

新北動保處日前接獲通報，三峽區有鱷魚出沒。圖／新北動保處提供
新北動保處日前接獲通報，三峽區有鱷魚出沒。圖／新北動保處提供

鱷魚 動保法

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