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卡努颱風侵襲沖繩 台灣滯留旅客有望今日全數返台

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
桃園機場示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
桃園機場示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

卡努颱風侵襲沖繩，空中交通秩序大亂，大批台灣旅客滯留沖繩，各航空公司預計今天以大機型疏運旅客，滯留旅客有望今日全數返台。

中華航空表示，今日琉球返台航班除正班機外，另加派班機疏運旅客，包含昨（6）日延後的CI121D、今（7）日正班機CI121及加班機CI2121，今天共飛航三班機預計載客近千人返台。建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班動態資訊。

長榮航空表示，8月6日往返桃園-沖繩BR112、BR113取消；8月7日機型將由A321-200放大為B777-300ER飛航，以協助疏運兩地旅客，搭載325名旅客及2名嬰兒。BR113當地時間上午10時34分起飛，上午10時51分已抵達桃園國際機場。

星宇航空表示，8月6日JX870/JX871台北-沖繩來回航班，延至8月7日並更改班號為JX870D/JX871D。7日JX870/JX871台北-沖繩來回班機時間不變；另JX870D台北-沖繩調整至下午4時25分起飛，JX871D沖繩-台北調整至晚間8時15分起飛，並放大機型以A330neo執飛，疏運因颱風滯留於當地旅客，預計搭載400多名乘客。

沖繩 航班

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