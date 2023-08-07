快訊

屏東旭海沙灘驚見野生海豹「挺圓滾肚皮進海」 海生館回應了

西南風再影響5天！周四、周五雨炸西半部 氣象局：蘭恩最快明天形成

蘋果iPhone 15 Pro系列實機照曝光！新機三大改變 果粉最驚訝「這一項」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西南風再影響5天 周四、周五雨炸西半部 氣象局：蘭恩最快明天形成

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
未來一整周都是西南風的環境，迎風面的降雨未來一周還是比較明顯。明天、周三中南部地區持續會有短暫陣雨出現，可能會有局部性大雨發生。本報資料照片
未來一整周都是西南風的環境，迎風面的降雨未來一周還是比較明顯。明天、周三中南部地區持續會有短暫陣雨出現，可能會有局部性大雨發生。本報資料照片

西南風影響，易有短延時強降雨，氣象局發布豪雨特報，今天高雄市有局部大雨或豪雨，台南、屏東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風；連日降雨土石鬆動，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

豪雨：高雄市。大雨：台南市、屏東縣、恆春半島。

中央氣象局預報員劉宇其說，今天持續受到西南風影響，南部降雨明顯。台南、高雄、屏東降雨明顯，稍早台南、高雄測站時雨量已經超過50毫米，預計在今天白天斷斷續續有短暫陣雨，氣象局也針對南部地區發布大雨特報。

劉宇其表示，中部、花東山區也有零星短暫陣雨現象，其他地方大致多雲到晴，而且有點炎熱的天氣。不過，中午過後，北部山區會有午後雷陣雨發展起來。

未來一周天氣，劉宇其說，卡努颱風目前位置在台灣東北東方1000公里處，未來持續遠離台灣，往日本和韓國前進。所以這周前往日韓的民眾要注意當地天氣。

劉宇其表示，而台灣附近持續吹西南風的環境，未來一整周都是西南風的環境，迎風面的降雨未來一周還是比較明顯。明天、周三中南部地區持續會有短暫陣雨出現，可能會有局部性大雨發生；這段時間水氣增加，北部地區也會有零星短暫陣雨，其他山區則會有午後雷陣雨出現。

不過，劉宇其說，本周水氣最多時間在周四、周五，全台都會有短暫陣雨出現，尤其西半部可能會有局部大雨發生，當中伴隨短延時強降雨。周六之後西南風有減弱趨勢，雨勢上逐漸緩和，但是還是有短暫陣雨的現象，東半部則逐漸變成典型夏季天氣型態，午後會有局部雷陣雨。

氣溫部分，今天特別留意高溫炎熱，北部和東半部因為是西南風的背風面，所以高溫比較高，氣象局持續針對桃園以北、東半部發布高溫資訊，尤其雙北、花蓮、台東有可能局部38度高溫出現。明天因為水氣變多，各地高溫有慢慢下降的情形，感受上還是比較悶熱。

劉宇其說，未來一周天氣相當不穩定，今天至周三中南部雨勢會比較大；周四、周五水氣更多，西半部可能會有局部大雨發生；一直到周六西南風減弱之後，雨勢才會慢慢緩和下來。

劉宇其指出，今天上午8時西北太平洋有另外一個熱帶性低氣壓形成，大約在台灣東南東方2000至3000公里左右的位置，有逐漸發展為颱風的可能，預計明天發展為蘭恩颱風的機會是高的。不過，路徑上看起來是逐漸往日本東方海面前進，離台灣遙遠。

至於蘭恩颱風生成後的路徑，劉宇其說，包括杜蘇芮颱風到卡努颱風，先後進入導引氣流比較微弱的環境，路徑上會有轉折的狀況，不過未來一段時間，颱風行進要視當時導引氣流的狀況，影響到颱風的路徑。所以要等到颱風形成，氣象局會針對颱風的導引氣流、太平洋高壓的強度等原因，來做判斷。

劉宇其說，目前在東太平洋有另外一個颶風，它可能會周六、也就是8月中旬進入西北太平洋，屆時也會算是西北太平洋的颱風。

今天特別留意高溫炎熱，北部和東半部因為是西南風的背風面，所以高溫比較高，氣象局持續針對桃園以北、東半部發布高溫資訊，尤其雙北、花蓮、台東有可能局部38度高溫出現。本報資料照片
今天特別留意高溫炎熱，北部和東半部因為是西南風的背風面，所以高溫比較高，氣象局持續針對桃園以北、東半部發布高溫資訊，尤其雙北、花蓮、台東有可能局部38度高溫出現。本報資料照片

今天氣象局持續針對桃園以北、東半部發布高溫資訊，尤其雙北、花蓮、台東有可能局部38度高溫出現。明天各地高溫有慢慢下降的情形，感受上還是比較悶熱。圖／氣象局提供
今天氣象局持續針對桃園以北、東半部發布高溫資訊，尤其雙北、花蓮、台東有可能局部38度高溫出現。明天各地高溫有慢慢下降的情形，感受上還是比較悶熱。圖／氣象局提供

未來一周降雨趨勢。圖／氣象局提供
未來一周降雨趨勢。圖／氣象局提供

卡努颱風（左）、熱帶性低氣壓（右）的路徑潛勢預報。圖／氣象局提供
卡努颱風（左）、熱帶性低氣壓（右）的路徑潛勢預報。圖／氣象局提供

熱帶性低氣壓今天上午生成，最快明天形成蘭恩颱風，逐漸往日本東方海面前進。圖／氣象局提供
熱帶性低氣壓今天上午生成，最快明天形成蘭恩颱風，逐漸往日本東方海面前進。圖／氣象局提供

卡努颱風 高溫 氣象局

延伸閱讀

熱帶性低氣壓生成 最新路徑曝 往日本方向移動

蘭恩颱風最快周三生成 賈新興：初判不影響台灣

預期未來10天雙颱生成 賈新興：蘭恩最快8月8日形成

中南部慎防致災雨 吳德榮：卡努今續襲沖繩 蘭恩生成機率高

相關新聞

最快明天雙颱共存 粉專：卡努將貫穿南北韓 蘭恩趨向日本

熱帶性低氣壓今天上午8時生成，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，今天上午8時在台灣東方約2760...

大雨滂沱！中央氣象局針對高雄和屏東發布大雷雨訊息

高雄今天上午降下滂沱大雨，雨勢驚人，不時夾雜轟隆隆雷聲；中央氣象局上午9時10分許針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊...

北捷松山新店列車異常 站內人潮塞爆民眾身體不適

台北捷運松山新店線今早尖峰時段列車發生異常，不少通勤族在站內塞爆，遲遲等不到列車進站，還有網友在PTT發文指出，車站內空...

北捷異常又悶熱傳出多人不適 網轟限溫令：體驗集中營列車

台北捷運今天上午尖峰時段，傳出松山新店線列車異常，導致站內塞爆太過悶熱，多名乘客身體不適。PTT網友怒轟中央限溫令，北捷...

西南風再影響5天 周四、周五雨炸西半部 氣象局：蘭恩最快明天形成

西南風影響，易有短延時強降雨，氣象局發布豪雨特報，今天高雄市有局部大雨或豪雨，台南、屏東地區有局部大雨發生的機率，注意雷...

中南部連日降雨！曾文水庫大進補 蓄水率回升到5成以上

颱風卡努帶來西南風影響，中南部山區連日降雨，曾文水庫集水區迎來今年最豐沛一波雨水挹注，4日至今天進水超過1億4000萬立...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦