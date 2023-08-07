西南風再影響5天！周四、周五雨炸西半部 氣象局：蘭恩最快明天形成

西南風影響，易有短延時強降雨，氣象局發布豪雨特報，今天高雄市有局部大雨或豪雨，台南、屏東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風；連日降雨土石鬆動，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

豪雨：高雄市。大雨：台南市、屏東縣、恆春半島。

中央氣象局預報員劉宇其說，今天持續受到西南風影響，南部降雨明顯。台南、高雄、屏東降雨明顯，稍早台南、高雄測站時雨量已經超過50毫米，預計在今天白天斷斷續續有短暫陣雨，氣象局也針對南部地區發布大雨特報。

劉宇其表示，中部、花東山區也有零星短暫陣雨現象，其他地方大致多雲到晴，而且有點炎熱的天氣。不過，中午過後，北部山區會有午後雷陣雨發展起來。

未來一周天氣，劉宇其說，卡努颱風目前位置在台灣東北東方1000公里處，未來持續遠離台灣，往日本和韓國前進。所以這周前往日韓的民眾要注意當地天氣。

劉宇其表示，而台灣附近持續吹西南風的環境，未來一整周都是西南風的環境，迎風面的降雨未來一周還是比較明顯。明天、周三中南部地區持續會有短暫陣雨出現，可能會有局部性大雨發生；這段時間水氣增加，北部地區也會有零星短暫陣雨，其他山區則會有午後雷陣雨出現。

不過，劉宇其說，本周水氣最多時間在周四、周五，全台都會有短暫陣雨出現，尤其西半部可能會有局部大雨發生，當中伴隨短延時強降雨。周六之後西南風有減弱趨勢，雨勢上逐漸緩和，但是還是有短暫陣雨的現象，東半部則逐漸變成典型夏季天氣型態，午後會有局部雷陣雨。

氣溫部分，今天特別留意高溫炎熱，北部和東半部因為是西南風的背風面，所以高溫比較高，氣象局持續針對桃園以北、東半部發布高溫資訊，尤其雙北、花蓮、台東有可能局部38度高溫出現。明天因為水氣變多，各地高溫有慢慢下降的情形，感受上還是比較悶熱。

劉宇其說，未來一周天氣相當不穩定，今天至周三中南部雨勢會比較大；周四、周五水氣更多，西半部可能會有局部大雨發生；一直到周六西南風減弱之後，雨勢才會慢慢緩和下來。

劉宇其指出，今天上午8時西北太平洋有另外一個熱帶性低氣壓形成，大約在台灣東南東方2000至3000公里左右的位置，有逐漸發展為颱風的可能，預計明天發展為蘭恩颱風的機會是高的。不過，路徑上看起來是逐漸往日本東方海面前進，離台灣遙遠。

至於蘭恩颱風生成後的路徑，劉宇其說，包括杜蘇芮颱風到卡努颱風，先後進入導引氣流比較微弱的環境，路徑上會有轉折的狀況，不過未來一段時間，颱風行進要視當時導引氣流的狀況，影響到颱風的路徑。所以要等到颱風形成，氣象局會針對颱風的導引氣流、太平洋高壓的強度等原因，來做判斷。

劉宇其說，目前在東太平洋有另外一個颶風，它可能會周六、也就是8月中旬進入西北太平洋，屆時也會算是西北太平洋的颱風。 今天特別留意高溫炎熱，北部和東半部因為是西南風的背風面，所以高溫比較高，氣象局持續針對桃園以北、東半部發布高溫資訊，尤其雙北、花蓮、台東有可能局部38度高溫出現。本報資料照片

今天氣象局持續針對桃園以北、東半部發布高溫資訊，尤其雙北、花蓮、台東有可能局部38度高溫出現。明天各地高溫有慢慢下降的情形，感受上還是比較悶熱。圖／氣象局提供

未來一周降雨趨勢。圖／氣象局提供

卡努颱風（左）、熱帶性低氣壓（右）的路徑潛勢預報。圖／氣象局提供