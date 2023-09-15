兒童健康點心怎麼準備？醫：4要點，聰明選擇小朋友餐間點心

幼兒園、國小四點多放學，孩子一回到家就喊餓，隨手就拿餅乾、洋芋片等零食來吃，不知道孩子吃進去的是營養，還是熱量和添加物？當孩子進入成長期，特別容易感到飢餓，家長該為孩子在三餐之間準備什麼樣的兒童健康點心吃，才能取代零食，為孩子補充營養，又不會影響正餐胃口？點心時間補充兒童營養品，也可讓孩子成長更加分？

本文邀請小兒科醫師劉賢冠分享如何聰明選擇兒童健康點心，並提供家長10種營養滿分點心組合。

挑選兒童健康點心學問大，你家孩子吃到的是營養，還是熱量和添加物？ 圖/Shutterstock提供

兒童健康點心挑選4重點原則！營養素多元豐富是關鍵

劉醫師指出，「孩子真正需要的，是有益健康的點心。」成長中的孩子胃容量小，沒辦法一次吃太多，建議家長在三餐中間給予2-3次點心，並選擇營養價值高的小份食物或飲品取代零食，會對孩子成長更加分。

很多家長為了方便，會給孩子吃零食，或是用麵包、餅乾、含糖飲料等食物作為點心，但這些食物成分大多是碳水化合物和糖，熱量高，營養價值非常低。偶爾吃這些零食沒問題，但若養成吃零食的習慣，不只會引起偏食、營養不均衡等問題，還有可能對孩子的身體造成負擔，並埋下肥胖、蛀牙因子。

小兒科醫師劉賢冠建議家長聰明選擇兒童健康點心，取代熱量高、營養價值低的零食。 圖/醫師 劉賢冠提供

劉醫師建議，家長選擇兒童健康點心，可留意以下4大重點：

【兒童健康點心選擇重點1】點心營養素組成多元

點心飲食的營養素組成盡可能多元，包含蛋白質、鈣質、維生素、膳食纖維…等多元營養。若孩子很喜歡吃麵包、餅乾這類食物，建議家長也可準備小小份的麵包，搭配牛奶、豆漿、水果、地瓜等營養食物，滿足孩子的口慾又能吃到均衡營養。

【兒童健康點心選擇重點2】點心份量適可而止

點心的份量不用太多，以免影響正餐食慾。例如一小碗新鮮水果淋上無糖優格，熱量控制在150大卡內，對小朋友來說剛剛好。若孩子運動量較大，可再搭配一杯牛奶或豆漿，讓孩子補充蛋白質，促進成長發育。

【兒童健康點心選擇重點3】準備小朋友感興趣的原型食物

原型食物如：水果、地瓜、馬鈴薯、蛋等，天然又營養，但小朋友對於單純無味的食物興趣不高，家長可以透過食物造型和調味、富有巧思的餐具擺盤，讓「吃點心」變得有趣，提升原型食物對孩子的吸引力。

【兒童健康點心選擇重點4】補足平日飲食攝取不足的營養

根據國民健康署調查，台灣國小兒童飲食中，最常見維生素D、維生素E、鈣、鋅及鐵攝取不足，若孩子平日飲食正餐吃得少或有偏挑食習慣，家長也可在點心時間為孩子準備高營養補充品，補足孩子可能缺乏的重點營養。

此外，吃點心時營造歡樂氣氛也非常重要，家長可以為年紀較小的孩子打造小餐桌點心區，陪伴小朋友在舒適、放鬆的氣氛中專心用餐，幫助孩子把吃點心的時間掌握在20分鐘內，也善用這段時間進行良好的親子交流。

適量且營養的均衡的點心，如：包含蛋白質、鈣質、維生素、膳食纖維…等多元營養的食材，不僅能補足正餐飲食的營養缺口、替孩子只餓，也能全方位支援孩子成長發展。

兒童點心聰明吃，營養師推薦10種健康的小朋友點心搭配

家長為孩子準備的點心食物，除了營養均衡，更要多元且經常變化。每個孩子喜好都不同，父母該如何為孩子搭配出健康、營養又美味的點心？有哪些適合小朋友做的點心？又有哪些小朋友愛吃的點心？

劉醫師提供10種健康的點心食物搭配：

● 【兒童點心1：白煮蛋或蒸蛋1份】

白煮蛋富含營養又熱量低，小口小口吃，可訓練幼兒牙口發展；1歲以下的孩子可提供蒸蛋點心，香噴噴細綿綿，大人小孩都愛這一味。

● 【兒童點心2：起司塊、起司球適量】

選擇鮮奶做成的起司塊、起司球，可補充鈣質，是小朋友成長的好幫手。

● 【兒童點心3：手作DIY漢堡】

將蔬菜切碎與絞肉混合，製作出來的漢堡肉帶有天然蔬菜甜味。家長可以帶著孩子一層層疊上肉排、起司等食材，小朋友自己動手做迷你漢堡、三明治，孩子一定喜歡吃。

● 【兒童點心4：烤地瓜1條+低糖豆漿半杯】

烤地瓜一小條，搭配低糖豆漿半杯，地瓜帶皮吃有助完整攝取地瓜營養素和膳食纖維，豆漿含有蛋白質，是小朋友喜歡、家長也能方便購買的食物。

● 【兒童點心5：蘇打餅乾2片+兒童營養補充品1杯】

兩片蘇打餅乾，搭配兒童專用營養補充品如：小安素，熱量剛剛好，能補充孩子所需的均衡營養，特別適合食量小或偏食的小朋友。

● 【兒童點心6：芭樂1小個+牛奶半杯】

芭樂熱量低，能補充孩子所需的維生素、膳食纖維、蛋白質和鈣質，相當受到小朋友歡迎。

● 【兒童點心7：全麥吐司1片+低糖豆漿半杯】

吐司可讓小朋友自己動手塗上果醬或花生醬吃，增加口感風味和飽足感。

● 【兒童點心8：手作健康水果奶凍1杯】

使用小安素搭配水果，加上少許蜂蜜，再用果汁機打成泥，放入冰箱冷凍成型。製作出來水果奶凍營養滿分，吃起來口感類似冰淇淋，又不怕熱量超標，絕對能擄獲孩子的心。

● 【兒童點心9：紅豆紫米粥1碗】

紅豆紫米粥一碗，包含豐富膳食纖維、蛋白質和維生素，有助促進發育和維護健康，加入一些牛奶或小安素，更增添營養和風味。

● 【兒童點心10：水煮玉米半根＋半杯牛奶或豆漿】

此搭配少油少糖熱量低，美味不減。香甜金黃的玉米營養價值高，是小朋友的最愛。

掌握點心攝取黃金時間點，給予孩子全方位營養支持

劉醫師提醒家長，給予孩子點心的時間，最好是在餐後2小時和下一餐之前2小時，兩餐正中間吃點心，是最恰當的時間點。

而當孩子上了小學、進入群體生活，要孩子完全不碰零食不太可能，建議每週給孩子1-2次零食時間，並從小教育孩子正確的營養觀念，滿足孩子對零食的追求，但也不會吃進太多熱量。

此外，成長中的孩子需要均衡營養支持，若擔心孩子無法透過日常飲食攝取充足營養，影響成長，建議家長可使用兒童營養品，如亞培小安素，每1cc就能提供1大卡熱量和均衡完整營養。包含優質「蛋白質」，能幫助肌肉生長，提供孩子成長必須胺基酸。

而小安素中的「鋅」能促進食慾，「鈣」、「維生素D3」幫助骨骼健康發展；新升級配方添加「維生素K2」及「精胺酸」，增進骨骼成長力(註)1，更包含「益生菌」(註)2幫助消化、添加「膳食纖維」幫助維持消化道機能、幫助排便順暢，以及成長必須的維生素及礦物質。

一瓶小安素就可以提供孩子均衡完整營養，並且促進食慾，全方位支持孩子的健康。醫學實證，8周看見成長加速度(註)*，幫助孩子吃得營養均衡也吃巧，健康發展、活力充沛。

新升級配方添加「維生素K2」及「精胺酸」，增進骨骼成長力(註)1。 圖/亞培提供

用小安素營造下午茶儀式感，外出營養不間斷

選擇營養多元均衡的食物取代零食，並善用巧思多做變化，就能讓孩子在愉快的氣氛下，吃出健康活力！

忙碌的上班族家長無法自製點心、經常外食的家庭，或孩子有偏挑食習慣，更應善用點心飲食，為孩子補充營養。透過兒童專屬營養補充品——小安素，可提供孩子均衡營養，補足小朋友容易缺乏的精胺酸及維生素K2等營養素，支持孩子成長，也讓家長更安心。

若擔心小安素口味較甜，也可選擇無添加蔗糖－牛奶口味的小安素。另外，罐裝版本小安素方便開罐即飲，外出時攜帶隨時補充，營養不間斷，搭配一些小點心，對孩子來說就是一頓充滿儀式感的「下午茶」，能夠為孩子成長注入滿滿的能量、營養和快樂。

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(註)1新升級小安素配方包含維生素C增進骨骼生長；鈣幫助骨骼健康；精胺酸與維生素A,D, K2 幫助骨骼正常發展。

(註)*J Hum Nutr Diet. 2015 Dec;28(6):623-35，從該研究發現連續飲用小安素8週後成長曲線有進步，支持孩子成長加速度！孩童的成長期營養很重要，每個孩子成長速度皆有不同，因人而異。

(註)2產品添加之成分營養素略有不同，請參考罐身標示，液態產品未添加益生菌。

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