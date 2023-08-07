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中南部連日降雨！曾文水庫大進補 蓄水率回升到5成以上

中央社／ 台南7日電

颱風卡努帶來西南風影響，中南部山區連日降雨，曾文水庫集水區迎來今年最豐沛一波雨水挹注，4日至今天進水超過1億4000萬立方公尺，蓄水率突破5成，可望再往上升。

經濟部水利署南區水資源局統計，曾文水庫集水區4日至6日累積降雨量超過361毫米，蓄水率從4日凌晨0時的23.23%一路上升，至今天上午9時已來到51.83%，蓄水量有2億6269萬立方公尺，3天來已進水超過1億4000萬立方公尺，數字約等於2座烏山頭水庫容量，並持續入流中。

南水局上午9時觀測資料顯示，與曾文水庫相連通的烏山頭水庫蓄水量5564萬立方公尺，蓄水率70.24%，兩座水庫合計蓄水量3億1833萬立方公尺，對肩負嘉南平原灌溉重任的曾文-烏山頭水庫系統來說，這波降雨有「大進補」作用。

台南另一座主要水庫南化水庫，上游集水區昨天與今天仍有少量降雨，上午9時仍呈滿庫自然溢流狀態，南水局也呼籲下游民眾遠離河床，注意安全。

烏山頭水庫 曾文水庫集水區 南化水庫

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