路基淘空路面下陷 台14線埔里至霧社路段今天禁止通行

公路總局第二區養護工程處說，台14線埔霧公路75.9k忠勇橋路段，因引道路基淘空路面龜裂下陷，禁止車輛通行，第二區養護工程處埔里工務段已調派機具於現場進行搶修，今天全日台14線埔里至霧社路段無法通行。

第二區養護工程處說，建議民眾及用路人，如有通過該路段需求，務必規畫提前改道；另霧社、清境地區民眾，改走台14甲線18K翠峰-至大禹嶺，轉台8線通往梨山，由台7甲線宜蘭端替代道路離開。

台14線沿線有多處坍方落石，部分路段均暫時搶修通行，因颱風後續西南氣流影響期間，南投仁愛山區道路午後有大雨發生，沿線致災路段邊坡尚未穩定，容易受到降雨影響再次坍方。第二區養護工程處說，考量公路單位及人員機具搶災需求，請勿前往災區。

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