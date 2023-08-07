被家具耽誤的餐廳？IKEA人氣餐飲TOP 10

IKEA歡慶 80週年！

「走我們去IKEA吃飯！」網路上戲稱IKEA是被家具耽誤的美食餐廳，就連自家員工也不意外，北亞區宜家餐飲部總監Maggie曾接受專訪時就表示，有3成民眾是專程來吃飯。

IKEA主打平價餐點，不時將瑞典餐點融合在地台灣味，像是夯品「珍珠奶茶霜淇淋」，錫蘭紅茶風味加黑糖珍珠銅板價，限時商品滿足「珍奶控」；還有先前引發話題的，鹽酥雞、端午節推出的粽香飯及西瓜口味的霜淇淋，口味簡直就是「很台灣」。

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今年適逢IKEA 80週年的大日子，IKEA美食小站先前大獲好評的「芒果霜淇淋」再次回歸，另外還有新品「芒果圓舞曲」，採用芒果泥、鮮奶油搭配雙層鬆軟戚風蛋糕製成；以及夾帶香甜軟Q蜜漬蘋果丁的「焦糖蘋果蛋糕」。

除了IKEA新品甜點，當然也不能錯過鹹食！IKEA使用獨門秘方特調正宗十三香，製作出「麻辣小龍蝦」。此外，不喜歡剝蝦殼的民眾也能選擇帶點微辣口感的「XO醬小龍蝦麵」和清爽的「小龍蝦沙拉」。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出其中十大網友熱議的IKEA餐飲，第一名是什麼？

No.10 肉桂捲

IKEA於2022年9月推出花生醬肉桂捲和焦糖肉桂捲，其肉桂捲麵包體扎實，可以搭配冰淇淋一起享用，也可以帶回家用烤箱加熱，讓肉桂醬微微融化單吃，引起不少肉桂控熱議。

肉桂捲為瑞典的傳統食物，1999年瑞典一家知名的酵母、麵粉、糖與奶油的生產商「Hembakningsrådet」，在慶祝50歲生日時提倡將10月4日訂為「肉桂捲日」。IKEA在2022年10月為了慶祝肉桂捲日，推出一日限定肉桂捲半價15元優惠。對此，有網友留言表示，「應該要有杏仁蛋糕日」、「肉桂捲15元好想吃」。

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No.9 熱紅酒

冷冷的冬天最適合來點溫暖的熱紅酒，IKEA於2022年12月推出聖誕期間限定的瑞典熱紅酒，內含豐富香料如肉桂、丁香、薑，再加上杏仁與葡萄乾。對此，網友分享，「這個味道很微妙」、「有夠難喝」、「這個超級無敵小杯」；還有人指出，「只賣到12/25，嘉義店12/26開？錯過」。

熱紅酒主要是用紅葡萄酒加入香料、水果、糖一起熬煮而成，最常見的四大香料為「丁香、肉桂、荳蔻、生薑」。它起源於古希臘，為了不想浪費餐桌任何一滴酒，加了香料又重新煮熟，也有一說是來自古羅馬為了掩蓋劣質酒而發明的香料紅酒。

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No.8 熱狗

全台IKEA美食小站平時就會販售熱狗堡以及蔬食熱狗，讓消費者購物之餘能稍作休息，享用銅板價小吃解饞。有網友分享「一口咬下，爆漿的肉汁彌漫在嘴尖，整個人生獲得救贖」、「類似德國香腸的紮實多汁口感，個人超愛」。



此外，IKEA也會不定時推出熱狗新品供民眾嚐鮮。馬來西亞IKEA於2022年10月推出極黑「竹炭系列」熱狗堡，搭配碎雞肉辣椒醬，其烏漆墨黑的外表話題性十足。另外，台灣IKEA在2022年12月推出期間限定的「起司熱狗」，該品金黃酥脆的外皮包裹著雞肉熱狗和會拔絲的起司。

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No.7 金沙龍蝦飯

IKEA 2023年6月重新開賣的「金沙龍蝦飯」，選用肉質紮實的大西洋波士頓龍蝦，淋上高溫油爆炒、充滿濃郁蛋香的鹹蛋黃醬，再搭配泰國香米拌勻香蔥雞油的雞汁飯，端上桌香氣四溢。該品項一上市就引爆網友討論，而且僅限定49天，原價429元，會員6/30前享優惠價369元，用百元就可以吃到半隻龍蝦，逼出網友討論度。有人留言表示，「好想去吃喔」、「龍蝦好大好滿足啊」、「被龍蝦吸引了」。

IKEA 2021年就曾推出金沙龍蝦飯，當時開賣價380元，今年價格微調到429元，IKEA所採用的波士頓龍蝦肉質緊實有彈性，肉汁又香又甜，深受民眾喜愛。不過其實大名鼎鼎的波士頓龍蝦，並不生長於波士頓，真正盛產龍蝦的是緬因洲，人們習慣稱為波士頓龍蝦只因波士頓是美國龍蝦最大的集散地。

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No.6 薯條

IKEA薯條聲量飆漲，部分來自於一對情侶檔2023年4月到台北內湖IKEA用餐，坐隔壁的藍衣陌生男子，認為他們在嘲笑自己，出言飆罵、丟薯條，還不斷嗆「你打不贏我啦」。而引發網友熱議的主因是情侶檔的洪姓男大生，他不僅比過全中運，甚至還曾代表台灣出國比賽，奪得亞洲青年盃第五名。男子講求武德沒有出手，而那位丟薯條的男子，網友留言「浪費薯條」、「不要玩食物」。

另外擁有220萬訂閱的YouTube頻道「眾量級CROWD」，2022年10月以「為了薯條豁出去的女人」為標題上傳一部影片，只見YouTuber家寧為了吃IKEA薯條，向YouTuber Andy擠眉弄眼說「快點去拿薯條」，引起粉絲留言「家寧太可愛」、「好浪漫」。

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No.5 炸雞翅

擁有18萬粉絲追蹤的臉書粉專好餓廚房 HowCook，2022年12月貼出IKEA炸雞翅的照片表示，「居然不錯吃，外酥內嫩。」他表示自己一開始只想買塑膠椅，後來一個人在大廳嗑完8隻雞翅。不少網友留言指出「IKEA就是被家具耽誤的炸雞翅店」、「看起來就很好吃」、「我都最少4隻起跳」。

但並不是每間IKEA分店都有餐廳，嘉義人2022年底好不容易盼到IKEA進駐嘉義，但賣場內卻僅設美食小站，讓一名網友崩潰發文，結果引來一票嘉義人留言表示「沒餐廳，不用去了」、「吃不到雞翅」。

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No.4 霜淇淋（有配料）

不同於以往單一口味的霜淇淋，2022年12月IKEA推出布朗尼霜淇淋，該品將3塊小布朗尼放在霜淇淋上面，有網友認為「搭配不違和，甜度適中」。因為布朗尼外觀酷似「豆干」，也讓不少網友表示「IKEA新品出鹹食」、「豆干霜淇淋」。

另外IKEA新莊店2022年10月推出外表可愛的「胖胖冰」霜淇淋，期間限定口味有以奶茶霜淇淋為基底，配上酸甜的覆盆子夾心餅乾及綜合莓果打造的「莓果森林」、巧克力配上香草的「濃情巧克力」、清爽不膩口的「燕麥優格」，還有直接附上一塊巧克力杏仁蛋糕的「奶油杏仁蛋糕巧克力」口味。

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No.3 鯊寶包

IKEA內湖店採用熱門動物明星——鯊魚打造主題餐廳，一抬頭就能看見滿滿的鯊魚和你一起吃飯！2022年12月IKEA推出「鯊寶包」，鯊魚造型的刈包，裡頭包裹著BBQ拔絲豬肉，並搭配酸甜的越桔果醬及梅汁蘿蔔，每一口都吃得到鹹甜交織的獨特滋味，不僅吸睛還話題十足。

除了鹹食鯊寶包，還記得曾經風靡全台獨步全球的「芝麻鯊鯊包」嗎？其比照IKEA超熱銷的鯊魚玩偶製作而成，可愛療癒的外觀搭配芝麻內餡，據了解這可是台灣內湖店員工的創意發想呢。而2022年8月IKEA再推出同造型的新口味紅豆內餡「豆鯊包」，讓網友直呼「好可愛」、「超萌」。

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No.2 瑞典烤肉丸／雞肉丸

IKEA最知名的餐點就是全球每年銷售10億顆的瑞典肉丸，其搭配酸甜果醬一口咬下令人印象深刻。隨著瑞典肉丸熱銷，IKEA還推出雞肉丸、植物丸供民眾多元選擇。

IKEA於2022年末南下展店，跳過台南前往嘉義設分店，對此，不少台南網友一片哀嚎「崩潰」、「怎麼可能」，還有人幽默說「肉丸配方要加糖無法接受吧」。此外，主播黃若薇 2023年6月臉書發文宣傳節目《請問老闆》，她表示，「被傢俱耽誤的肉丸店，IKEA內部辦公室首度大揭秘！」該貼文甚至釣出IKEA內湖店官方粉專留言「歡迎大家加入我們唷」。

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No.1 霜淇淋（無配料）

IKEA霜淇淋除了常見的原味、香蕉、草莓以及巧克力口味，還會不定期推出期間限定冰品。肉桂蘋果霜淇淋2022年9月上市，以奧地利蘋果汁製成的蘋果霜淇淋，加上淡淡的肉桂香點綴。有網友表示，「前面是一個焦糖肉桂的味道，尾韻很像蘋果牛奶」；但也有人認為「我覺得香精味太重，很像在吃蠟燭」。此外，IKEA於2023年6月推出「海鹽西瓜霜淇淋」，以台灣在地的西瓜製成，添加了健康的台鹽碘海鹽。有網友表示，「好難想像這二個口味搭在一起」、「意外的好吃」。

最便宜只要10元的霜淇淋，網友拍照打卡還能幫IKEA曝光，但今年6月某位美食部落客教導擠霜淇淋「偷吃步」方法，冰淇淋擠出的瞬間，將甜筒往上推，你就可以得到雙倍大的冰淇淋，網友傻眼「10元也貪」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年07月26日至2023年07月26日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『IKEA十大人氣餐飲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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