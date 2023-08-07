大雨滂沱！中央氣象局針對高雄和屏東發布大雷雨訊息

高雄今天上午降下滂沱大雨，雨勢驚人，不時夾雜轟隆隆雷聲；中央氣象局上午9時10分許針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至10時45分止。呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區應慎防淹水，因能見度低，注意行車安全。

根據高雄氣象站24小時累積雨量統計，達200毫米以上或3小時累積雨量達100毫米以上地區，其中桃源區已降下204毫米；24小時累積雨量達80毫米以上分別為甲仙區116毫米，以及六龜區144.5毫米。

1小時累積雨量達40毫米以上地區，分別為鳳山區48毫米、彌陀區40.5毫米、小港區:83.5毫米。