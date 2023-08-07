快訊

4單親媽攜幼賣地瓜突停業2天 竟是生意火紅遭檢舉

女星挑戰後空翻遭摸胸、扯褲頭險走光 網痛批電視台無回應

小紅書女力數「香港6大怪點」 第3點網友公認「最撐不住」

大雨滂沱！中央氣象局針對高雄和屏東發布大雷雨訊息

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
大雨滂沱，中央氣象局今天上午針對高雄和屏東發布大雷雨訊息。圖／取自中央氣象局網站
大雨滂沱，中央氣象局今天上午針對高雄和屏東發布大雷雨訊息。圖／取自中央氣象局網站

高雄今天上午降下滂沱大雨，雨勢驚人，不時夾雜轟隆隆雷聲；中央氣象局上午9時10分許針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至10時45分止。呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區應慎防淹水，因能見度低，注意行車安全。

根據高雄氣象站24小時累積雨量統計，達200毫米以上或3小時累積雨量達100毫米以上地區，其中桃源區已降下204毫米；24小時累積雨量達80毫米以上分別為甲仙區116毫米，以及六龜區144.5毫米。

1小時累積雨量達40毫米以上地區，分別為鳳山區48毫米、彌陀區40.5毫米、小港區:83.5毫米。

氣象局呼籲，呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區應慎防淹水，因能見度低，注意行車安全。民眾切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留，並避免從事水上活動，如釣魚、划船、游泳等活動，以策安全。

大雨滂沱，中央氣象局今天上午針對高雄和屏東發布大雷雨訊息，雷達迴波圖可見高屏區一片紅。圖／取自中央氣象局網站
大雨滂沱，中央氣象局今天上午針對高雄和屏東發布大雷雨訊息，雷達迴波圖可見高屏區一片紅。圖／取自中央氣象局網站

雨量 氣象局

延伸閱讀

屏東縣、高雄市大雷雨 慎防劇烈降雨雷擊

豪雨襲來！高屏山區今累積雨量包辦前10多 屏東春日353毫米奪冠

葫蘆谷暴雨國家級警報響 台南、高雄、嘉義縣大雷雨

屏東縣3鄉大雷雨至少2小時 慎防劇烈降雨雷擊

相關新聞

大雨滂沱！中央氣象局針對高雄和屏東發布大雷雨訊息

高雄今天上午降下滂沱大雨，雨勢驚人，不時夾雜轟隆隆雷聲；中央氣象局上午9時10分許針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊...

北捷松山新店列車異常 站內人潮塞爆民眾身體不適

台北捷運松山新店線今早尖峰時段列車發生異常，不少通勤族在站內塞爆，遲遲等不到列車進站，還有網友在PTT發文指出，車站內空...

北捷異常又悶熱傳出多人不適 網轟限溫令：體驗集中營列車

台北捷運今天上午尖峰時段，傳出松山新店線列車異常，導致站內塞爆太過悶熱，多名乘客身體不適。PTT網友怒轟中央限溫令，北捷...

卡努龜速將撲日韓 吳德榮：上看39度高溫 今續防豪雨致災

根據中央氣象局最新颱風消息資料顯示，輕度颱風卡努今天凌晨2時的中心位置在琉球東北東方350公里海面上（台北東北東方970...

蘭恩颱風將生成預測路徑曝 專家：明起水氣增 西南風影響到周末

西南風環境的影響，中南部山區連日持續豪大雨發生，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天表示，一直到昨天下午隨著西南風減弱，雨勢...

貴！四季豆、牛番茄 1斤破百元

颱風卡努衝擊蔬果產地，量縮價揚，蔬菜類齊漲，又以高麗菜、四季豆、櫛瓜及牛番茄漲漲幅大，尤其四季豆、牛番茄一斤已破百元，讓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦