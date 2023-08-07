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屏東縣、高雄市大雷雨 慎防劇烈降雨雷擊
氣象局發布屏東縣、高雄市大雷雨即時訊息，持續至上午10時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：高雄市鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、路竹區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區，屏東縣東港鎮、萬丹鄉、新園鄉、崁頂鄉。
今、明兩天西南風影響，今天南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，易有局部大雨發生，尤其南部山區有局部豪雨發生的機率，中部地區、東部、東南部山區及澎湖有局部短暫陣雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。
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