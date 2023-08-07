快訊

小紅書女力數「香港6大怪點」 第3點網友公認「最撐不住」

台積電熊本設廠 日專家質疑「問題一堆」警告別高興太早

女藥師流產忍痛接受丈夫「勸離婚」 她看小三IG驚覺自己被綠了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北捷松山新店列車異常 站內人潮塞爆民眾身體不適

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北捷運松山新店線列車故障人潮塞爆站內，還有民眾因空調溫度太高身體不適。圖／翻攝自PTT網友j8004150560
台北捷運松山新店線列車故障人潮塞爆站內，還有民眾因空調溫度太高身體不適。圖／翻攝自PTT網友j8004150560

北捷運松山新店線今早尖峰時段列車發生異常，不少通勤族在站內塞爆，遲遲等不到列車進站，還有網友在PTT發文指出，車站內空調小、溫度高，因此身體不適先離開站內。

對此，台北捷運回應，今早7時54分許，松山新店線中正紀念堂站往松山方向列車，因列車行進間發生緊急停車，行控中心依照SOP，於小南門站安排車上約600位旅客換乘後續列車，列車異常已排除。

北捷表示，處理期間，松山新店線加強廣播並透過台北捷運網站及「台北捷運Go」App宣導及派員引導，行控中心並調度列車及彈性調整班距因應。

台北捷運說明，由於目前僅該單一列車故障，已先移至南京復興袋形軌檢查，並不影響系統營運；至於故障原因，將送回機廠維修 。

【中央社／台北7日電】

台北捷運今天早上通勤時間再出狀況。北捷表示，上午7時54分松山新店線中正紀念堂站往松山方向列車，行進間發生緊急停車，約600人換乘後續列車，異常已排除，原因待詳查。

有網友表示，今早捷運西門站大排長龍，甚至排到對面板南線月台，車輛一直煞停、最後在小南門站被趕下車，但換了車之後也是急煞，又卡在北門站。

台北捷運公司則回應，上午7時54分，松山新店線中正紀念堂站往松山方向列車，列車行進間發生緊急停車，行控中心依照SOP，於小南門站安排車上約600名旅客換乘後續列車，列車異常已排除。

北捷說，由於目前僅該單一列車故障，已移至南京復興袋形軌，並不影響系統營運；至於該列車故障原因，將於送回機廠後詳查。

北捷 捷運

延伸閱讀

35站空品逐次升高惡化 北捷曝原因「檢測會有上下波動變化」

颱風卡努來襲 台北捷運班距延長、公車得停駛

捷運柱體設廣告恐影響駕駛視線 北捷：試辦會評估

北捷文湖線墩柱設超亮巨幅廣告有違規？都發局說話了

相關新聞

北捷松山新店列車異常 站內人潮塞爆民眾身體不適

台北捷運松山新店線今早尖峰時段列車發生異常，不少通勤族在站內塞爆，遲遲等不到列車進站，還有網友在PTT發文指出，車站內空...

北捷異常又悶熱傳出多人不適 網轟限溫令：體驗集中營列車

台北捷運今天上午尖峰時段，傳出松山新店線列車異常，導致站內塞爆太過悶熱，多名乘客身體不適。PTT網友怒轟中央限溫令，北捷...

卡努龜速將撲日韓 吳德榮：上看39度高溫 今續防豪雨致災

根據中央氣象局最新颱風消息資料顯示，輕度颱風卡努今天凌晨2時的中心位置在琉球東北東方350公里海面上（台北東北東方970...

蘭恩颱風將生成預測路徑曝 專家：明起水氣增 西南風影響到周末

西南風環境的影響，中南部山區連日持續豪大雨發生，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天表示，一直到昨天下午隨著西南風減弱，雨勢...

貴！四季豆、牛番茄 1斤破百元

颱風卡努衝擊蔬果產地，量縮價揚，蔬菜類齊漲，又以高麗菜、四季豆、櫛瓜及牛番茄漲漲幅大，尤其四季豆、牛番茄一斤已破百元，讓...

健康主題館／刮痧防中暑 刮出什麼顏色才有效？

炎炎夏日，高溫讓人容易出現煩躁、昏沉、胸悶、頭痛、惡心等症狀，若不及時降溫，可能有熱衰竭、中暑危險。若有上述症狀時，不妨可以刮痧減輕症狀，應善用器具刮拭肩頸、背部，由上而下輕輕刮出「痧點」，當出現紅紫色瘀點，代表血液循環獲得改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦