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北捷松山新店列車異常 站內人潮塞爆民眾身體不適
台北捷運松山新店線今早尖峰時段列車發生異常，不少通勤族在站內塞爆，遲遲等不到列車進站，還有網友在PTT發文指出，車站內空調小、溫度高，因此身體不適先離開站內。
對此，台北捷運回應，今早7時54分許，松山新店線中正紀念堂站往松山方向列車，因列車行進間發生緊急停車，行控中心依照SOP，於小南門站安排車上約600位旅客換乘後續列車，列車異常已排除。
北捷表示，處理期間，松山新店線加強廣播並透過台北捷運網站及「台北捷運Go」App宣導及派員引導，行控中心並調度列車及彈性調整班距因應。
台北捷運說明，由於目前僅該單一列車故障，已先移至南京復興袋形軌檢查，並不影響系統營運；至於故障原因，將送回機廠維修 。
【中央社／台北7日電】
台北捷運今天早上通勤時間再出狀況。北捷表示，上午7時54分松山新店線中正紀念堂站往松山方向列車，行進間發生緊急停車，約600人換乘後續列車，異常已排除，原因待詳查。
有網友表示，今早捷運西門站大排長龍，甚至排到對面板南線月台，車輛一直煞停、最後在小南門站被趕下車，但換了車之後也是急煞，又卡在北門站。
台北捷運公司則回應，上午7時54分，松山新店線中正紀念堂站往松山方向列車，列車行進間發生緊急停車，行控中心依照SOP，於小南門站安排車上約600名旅客換乘後續列車，列車異常已排除。
北捷說，由於目前僅該單一列車故障，已移至南京復興袋形軌，並不影響系統營運；至於該列車故障原因，將於送回機廠後詳查。
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