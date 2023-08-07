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台14線九芎林-霧社、春陽-屯原路段 解除預警性封閉管制

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
南投仁愛台14線84K春陽段大彎道路基大範圍淘空，雖暫時能通行，但相當危險。記者賴香珊／攝影
南投仁愛台14線84K春陽段大彎道路基大範圍淘空，雖暫時能通行，但相當危險。記者賴香珊／攝影

公路總局第二區養護工程處說，台14線62K~80K（九芎林~霧社）、台14線84K~99K（春陽~屯原）路段，昨晚8時30分實施預警性封閉作業，今天上午7時解除預警性封閉管制。

第二區養護工程處說，經開放前朝巡結果，台14線64K~79.2K（觀音瀑布~霧社）路段，仍有多處災點需持續清除坍方，考量民眾通行安全及搶災需要，改為施工機動管制採每4小時放行30分鐘，於上午7時、11時、下午3時、晚上7時各放一次，造成不便敬請見諒。

公路總局呼籲用路人，颱風外圍雲系及後續西南氣流影響期間，近期南投仁愛山區道路亦有大雨發生，致災路段邊坡尚未穩定，容易受到降雨影響再次坍方。且為公路單位及人員機具搶災需求，請勿前往災區。

最新道路通阻詳情，可利用公路總局幸福公路APP或上公路總局公路防救災資訊系統 https://bobe168.tw/ 及利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網 https://168.thb.gov.tw 查詢即時路況。

颱風 南投

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