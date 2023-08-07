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蘭恩颱風最快周三生成 賈新興：初判不影響台灣

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
今天西南風影響，今天南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，易有局部大雨發生，尤其南部山區有局部豪雨發生的機率。本報資料照片
今天西南風影響，今天南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，易有局部大雨發生，尤其南部山區有局部豪雨發生的機率。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，周三至周四西太平洋有另一個颱風生成的機率，初步研判不影響台灣。颱風若生成，將是今年第7號颱風蘭恩。

中央氣象局說，今天西南風影響，今天南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，易有局部大雨發生，尤其南部山區有局部豪雨發生的機率，中部地區、東部、東南部山區及澎湖有局部短暫陣雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

賈新興說，明天至周六環境吹西南風，明天嘉義以南沿海及桃園以北於深夜至清晨有零星短暫雨，其他地區午後有局部短暫陣雨，周三至周五西半部有局部短暫雨，午後其他地區有局部短暫陣雨。周六嘉義以南沿海於深夜至清晨有零星短暫雨，其他地區午後有局部短暫陣雨。

賈新興說，周日至下周三北部及宜蘭山區午後有零星短暫陣雨。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，今天中南部山區仍要留意雨勢，這周無颱風影響台灣，大家可以放心，進入颱風季，平均一周有一個以上颱風生成是很正常的事情，只有做好準備，多懂得天氣知識來調整安排，才能減少損失。

颱風 賈新興 彭啟明

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