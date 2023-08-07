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蘭恩颱風將生成預測路徑曝 專家：明起水氣增 西南風影響到周末

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
今年第7號颱風蘭恩本周可能在日本南方海面生成，依目前的預報，應該往日本方向移動，對台灣天氣不至於造成影響。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
今年第7號颱風蘭恩本周可能在日本南方海面生成，依目前的預報，應該往日本方向移動，對台灣天氣不至於造成影響。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

西南風環境的影響，中南部山區連日持續豪大雨發生，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天表示，一直到昨天下午隨著西南風減弱，雨勢才逐漸減少。不過，南部地區昨晚到今天清晨仍然斷斷續續下雨，且隨著西南風減弱，降雨範圍從山區慢慢往平地轉移。

他預估今天還是受到西南風影響，加上台灣位於低壓帶中，大氣狀態較不穩定，南部持續有降雨機會，並且仍有局部較大雨勢發生的可能性。除了山區之外，平地也可能有局部大雨出現，南部要繼續留意降雨的狀況。

吳聖宇表示，中北部、東半部山區到了中午過後將會有熱對流雷雨出現機會，雖然預報看起來降雨比較偏向山區為主，提醒午後外出記得攜帶雨具。

另外，北部、東半部位於西南風的背風面，沉降增溫的作用仍然較明顯，還是有機會出現36度或以上的高溫

吳聖宇說，因為西南風繞行台灣地形的關係，將會讓台灣西北部及北部沿海、恆春半島沿海、綠島蘭嶼沿海的風勢較大，局部強陣風的現象要特別注意。

明天起一直到周五台灣仍位於低壓帶內，維持西南風的環境，而且水氣有逐漸增多趨勢。吳聖宇表示，大氣狀態不穩定，加上海陸風環流以及白天熱力作用等因素加入，除了迎風面的中南部地區持續會有短暫陣雨或雷雨以外，北部、東半部的熱對流雷雨情況也將變得旺盛，甚至有局部大雷雨出現的機會。

他表示，這種不穩定的天氣，可能要等到周末隨著太平洋高壓增強，低壓帶範圍往大陸內陸退縮，離開台灣附近之後才會逐漸好轉。預估周末期間，在西南風迎風面中南部地區的降雨，有機會停下來，剩下各地山區的午後熱對流雷雨，慢慢恢復比較典型的夏季型天氣型態。

溫度方面，因為接下來幾天水氣增多，各地下雨的機會大，整體高溫有下降趨勢，雖然普遍都還是有31-33度左右，但是出現極端高溫的可能性將會減少許多。

吳聖宇說，本周在日本南方海面可能會有今年第7號颱風蘭恩誕生，不過依照目前的預報來看，應該會往日本方向移動，對台灣天氣不至於造成影響。

他表示，後續到了下周進入8月後半，隨著太平洋高壓又重新回到日本附近，颱風容易發展的區域可能又會回到南海、菲律賓附近海域，實際颱風發展的狀況還有待觀察。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，今天中南部山區仍要留意雨勢，這周無颱風影響台灣，大家可以放心，進入颱風季，平均一周有一個以上颱風生成是很正常的事情，只有做好準備，多懂得天氣知識來調整安排，才能減少損失。

不穩定的天氣可能要等到周末隨著太平洋高壓增強，低壓帶範圍往大陸內陸退縮，離開台灣附近之後才會逐漸好轉。本報資料照片
不穩定的天氣可能要等到周末隨著太平洋高壓增強，低壓帶範圍往大陸內陸退縮，離開台灣附近之後才會逐漸好轉。本報資料照片
今年第7號颱風蘭恩本周可能在日本南方海面生成，依目前的預報，應該往日本方向移動，對台灣天氣不至於造成影響。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
今年第7號颱風蘭恩本周可能在日本南方海面生成，依目前的預報，應該往日本方向移動，對台灣天氣不至於造成影響。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

颱風 高溫

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