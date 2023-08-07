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卡努龜速將撲日韓 吳德榮：高溫上看39度 今續防豪雨致災

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卡努龜速將撲日韓 吳德榮：上看39度高溫 今續防豪雨致災

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象局路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，輕颱卡努今天仍在琉球群島東側緩慢轉北移動，明天將向北北東進行。歐洲系集模式（左圖）模擬9日20時在日本東南方海面有第7號颱風蘭恩，其生成的機率已高達80％；另外，東太平洋第5號熱帶系統「Dora」在夏威夷西南方海面。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
中央氣象局路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，輕颱卡努今天仍在琉球群島東側緩慢轉北移動，明天將向北北東進行。歐洲系集模式（左圖）模擬9日20時在日本東南方海面有第7號颱風蘭恩，其生成的機率已高達80％；另外，東太平洋第5號熱帶系統「Dora」在夏威夷西南方海面。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

根據中央氣象局最新颱風消息資料顯示，輕度颱風卡努今天凌晨2時的中心位置在琉球東北東方350公里海面上（台北東北東方970公里海面上），以每小時5公里速度，向東北進行。

中央大學大氣科學系副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱卡努今天仍在琉球群島東側緩慢轉北移動，明天將向北北東進行，周三中心通過九州西側近海、侵襲九州，10日侵襲韓國。

他說，今天西南季風帶來不穩定大氣，迎風面中南部有局部短暫陣雨或雷雨的機率，山區有大雷雨發生、伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，仍有致災如坍方、落石、土石流的威脅；背風面晴熱、氣溫偏高，有焚風發生。北部25至38度，中部25至34度，南部24至33度，東部22至39度。

吳德榮表示，明天至周五西南季風略減弱，但水氣增多，大氣仍很不穩定，降雨範圍擴大，西半部有局部陣雨或雷雨，中南部有大雷雨發生、伴隨劇烈天氣，應持續注意連日多雨而致災。周六、周日水氣略減，大氣仍不穩定，西半部午後有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮說，歐洲（ECMWF）系集模式，在日本東南方海面有第7號颱風蘭恩的模擬，其9日20時生成的機率已高達80％，但即使成颱，因緯度已高、距離又遠，導引氣流不向台灣，無侵台疑慮。

另外，他說，東太平洋第5號熱帶系統「Dora」8月1日已被命名，目前在夏威夷東南方，12日前後將跨過換日線（東經180度），亦無侵台疑慮。雖會被收編為西北太平洋第8號，但並不算是在西北太平洋生成的颱風，否則在統計全球生成總數時，會出現重覆計算的問題。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，颱風季出國旅遊一定要看天氣預測，適時買旅遊不便險。卡努颱風繼兩次侵襲琉球後，將掠過日本九州往韓國前進，要去韓國的民眾要注意動向。

輕度颱風卡努今天凌晨2時的中心位置在琉球東北東方350公里海面上（台北東北東方970公里海面上），以每小時5公里速度，向東北進行。圖／取自氣象局網站
輕度颱風卡努今天凌晨2時的中心位置在琉球東北東方350公里海面上（台北東北東方970公里海面上），以每小時5公里速度，向東北進行。圖／取自氣象局網站
今天西南季風帶來不穩定大氣，迎風面中南部有局部短暫陣雨或雷雨的機率，山區有大雷雨發生、伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨。本報資料照片
今天西南季風帶來不穩定大氣，迎風面中南部有局部短暫陣雨或雷雨的機率，山區有大雷雨發生、伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨。本報資料照片

卡努颱風 吳德榮

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