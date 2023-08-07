貴！四季豆、牛番茄 1斤破百元

颱風卡努衝擊蔬果產地，量縮價揚，蔬菜類齊漲，又以高麗菜、四季豆、櫛瓜及牛番茄漲漲幅大，尤其四季豆、牛番茄一斤已破百元，讓菜籃族搖頭喊「買不下去」，攤商也無奈地說，過幾天恐怕還有颱風要來，菜價恐怕只會愈來愈燙手。

記者昨天實地走訪板橋華江黃昏市場，市場攤商打出兩把菜50元衝買氣，不少菜籃族搶著買，一次就買1、200元，有消費者說「聽說還會更貴，趁還買得下手，多囤一些」。

高姓婦人觀察，葉菜類每把比颱風前貴10多元，分量還大縮水。高麗菜價格落差大，有些攤位一斤39、49元，也有喊價一斤65元，讓她買不下手。消費者柯先生說，四季豆一斤100元、牛番茄也破百「嚇死人了」，只能少量買。

陳姓攤商說，蔬果幾乎都從南投運來，價格幾乎翻倍漲，「漂亮一點的都很貴」。雖葉菜類生長快，收成只需20天，但近期忽熱忽雨，葉菜易腐爛；根莖類生長需70多天，短期內價格難降。

張姓菜販表示，主婦們下不了手，轉而少量買，近期恐怕還有一個颱風要侵台，可想見菜價只會愈來愈貴。

農政單位統計，颱風卡努影響，全台農損估達9367萬元，南投占8千多萬，新北果菜市場蔬菜供應量昨少約3成2，從120公噸降至80公噸，批發價從1公斤30、32元漲至40至45元，漲幅3成，以葉菜類影響最大。