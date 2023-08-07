更年期、不「性」福、攝護腺 熟男3大困擾

隨著年齡增長，男性也會面臨健康問題，包括男性更年期、性功能障礙和攝護腺疾病，都可能帶來不適和困擾。在父親節前夕，一起來關心熟男爸爸們的健康。

一、男性更年期

男性更年期通常發生在40歲至60歲之間，常見症狀包括陽萎（勃起功能障礙）、性欲下降、性滿足感減少、情緒波動、疲勞、失眠、體重增加、肌肉質量減少等。不僅會影響熟男們的生活品質，甚至引發心理壓力。

要緩解男性更年期症狀，應維持健康的生活方式，包括保持適度的運動、均衡飲食、減少壓力、避免菸酒等不良習慣。必要時應就醫，抽血來確認睪固酮（男性荷爾蒙）濃度是否下降，再針對症狀給予適當的治療。

二、性福拉警報

性生活是生活中重要的一環，男性常見3種性功能障礙，分別是勃起功能障礙、早泄及性欲下降。目前除了口服藥物治療外，也有新型陰莖低能量震波治療，可促使陰莖海綿體產生新血管增生作用，增加血流量，藉以改善不舉症狀。

三、攝護腺疾病

攝護腺是男性身體中的重要器官，常見攝護腺肥大、攝護腺炎和攝護腺癌3大攝護腺疾病。尤其攝護腺癌早期沒有特別症狀，當癌細胞侵犯尿道時，會出現排尿問題，若癌細胞轉移腰椎骨，會引起腰背疼痛及神經痛。

目前沒有預防攝護腺癌的藥物或食物，建議有家族史的男性從40歲起，無家族史的男性從50歲起，應每年接受肛門指診及抽血檢查PSA，才能早期發現治療。