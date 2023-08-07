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健康你我他／一杯百香果汁 消暑更憶兒時味

聯合報／ 文╱曾曉文（竹市東區）
每到夏季，不管是打球、騎車，我會隨身攜帶一瓶百香果汁。圖／曾曉文提供
每到夏季，不管是打球、騎車，我會隨身攜帶一瓶百香果汁。圖／曾曉文提供

每年端午過後，天氣炎熱，台灣是亞熱帶潮濕氣候，近年全球暖化，導致夏季總讓人感到酷熱難耐。

熱愛戶外運動的我，舉凡騎公路車、打高爾夫球、戶外籃球是我常做的休閒活動。然而，面對年復一年的夏季高溫，讓我對戶外運動心生畏懼。

某年夏天，我一如往常和三五好友相約關西的高爾夫球場球敘。當地風景明媚、空氣清新、環境佳，加上該球場以溫泉聞名，吸引很多球友前往，也因此每到夏季球場更顯得潮濕悶熱，且無風吹徐。

記得那天在第8洞時，我開始感到不適，呼吸困難；到第14洞時，我已完全沒有體力，頭昏眼花，幾乎想要放棄。當天友人帶著一瓶自製百香果汁，分享取用後，身體頓時感覺舒服許多。

百香果富含維生素B、C、葉酸，有消炎作用，還含有多酚類，助血液暢通、改善貧血，有益心血管健康。我才憶起兒時，奶奶在夏季常自製冰百香果汁的用意，果然清涼消暑，每每放學回家或運動後立即暢飲一杯，瞬間感到全身舒心快活。

從此之後，每到夏季，不管是打球、騎車，我會隨身攜帶一瓶百香果汁，它不僅能補充糖分、水分、體力，更補充著兒時奶奶製作百香果汁的滿滿回憶。

運動 奶奶

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