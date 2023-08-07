健康名人堂／藥價改革助健保永續 須全民共同努力

國內抗癌學名藥使用情形不理想，重大傷病患者免除部分負擔是最大濫觴。目前癌症醫療費用與當年健保推出時，有如天壤之別，品項與總額為幾十倍的差距。全民健保不等同於社會福利，應有差額給付，使用者付費，高使用者調高健保費率的制度設計才是完善的。

首先，民眾迷信原廠藥，把生物相似藥與學名藥視為仿製藥，殊不知其中多數是與原廠藥廠齊名的國際大藥廠，製程只會更先進。雖免去研發過程，但是結構物分析，藥物動力學，生物可利用性都到位。民眾的品牌迷失，不須部分負擔，總覺得愈貴愈好的心態，沒有關心健保永續經營的困難。

迷信原廠藥 我學名藥使用低

反觀日韓的健保設計，有10至30%不等的部分負擔，所以民眾使用生物相似性藥物意願很高，台灣目前少於一成甚至更低。其次醫療提供者，如醫學中心也不熱衷使用非原廠藥，主要是經營利潤來自高額的藥價差（低藥價低利潤）。歐洲國家推行生物相似藥雷厲風行，不願意配合降價者，即退出市場。

將原廠藥下架會不會影響國人健康？其實台灣大部分醫院，包含醫學中心的化學治療藥物都是學名藥，台灣製造。治療高血壓、糖尿病的藥物與抗生素多數也是學名藥，多年來無臨床效益的爭議，同樣的相似性藥物在先進國家也無臨床效益及安全性爭議。

選擇原廠藥 民眾應自負差額

許多國家實施藥價差別給付條款，也就是說健保給付相似性藥物，若病患選擇原廠藥，那麼個人必須自費付藥價差額。政府保障病患就醫的權益，但是保障之外的高額藥費差額，必須民眾自行負擔；與目前實施的特殊醫材條款相同。

事實上，面對新開發原廠藥價的訂價，自二○○○年後全世界無法可管，這是資本市場導向，自由經濟理論最為人詬病之處。所以唯有開發生物相似藥及學名藥，才可以回歸正軌，如製藥成本、合理利潤、管銷及藥害救濟之藥品訂價模式。政府責無旁貸，應有一套制度調控不合理的高藥價。

改用學名藥 差額助新藥給付

但推行藥價改革，鼓勵使用生物相似性藥物及學名藥，也必須有負責任、有思想，能共體時艱的國民互相群策群力配合。將原廠專利過期藥物占比調低，其衍生藥價差額轉換為引進新藥的利基。將節省的財務，改善新藥給付的可近性。

例如每年生物製劑全年支出三百多億元台幣，若多半為生物相似性藥，又藥價為原廠可觀的折扣，那麼每年可節省廿億元，可以做為新藥可近性提升，縮短有條件給付（conditional listing）或彌補醫療點值之不足。國人受惠更多，縮短等不到新藥給付的惶恐，和無法負擔高自費額的窘境。

活絡醫療資源與公平分配，讓台灣健保永續經營，願國人更健康。為達成此三贏前瞻改革，政府正著手優化健保財政、提升健康投資，也冀望此完成大我願景，匹夫有責。享受健保，就要愛惜健保。