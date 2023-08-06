卡努環流襲擊南投成災 國軍第五作戰區投入救災
卡努颱風環流挾大量豪雨，為南投山區帶來災情，國軍第五作戰區除指揮所轄部隊投入救災外，今天同時指揮航特部與特戰部隊，持續投入載運物資、協尋失蹤民眾等任務。
軍聞社報導，南投山區救援工作今持續進行，除直升機執行空投作業外，國軍第五作戰區6日下午也持續載運物資前往各村落。
報導同時表示，受到卡努颱風影響，南投山區有民人失聯，陸軍特四營官兵6日天一亮，即派遣8員特戰官兵，進入廬山部落精英村，協助搜尋失聯民人。
此外，卡努颱風挾帶大量豪雨，造成南投部分地區土石流、道路及橋樑毀損，空軍救護隊6日上午載運物資，抵達南投縣仁愛鄉仁愛農工操場，並由國軍第五作戰區特四營、兵整中心官兵於地面接收，隨後載運至各村落，提供物資給受災民眾。
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