卡努環流襲擊南投成災 國軍第五作戰區投入救災

卡努颱風環流挾大量豪雨，為南投山區帶來災情，國軍第五作戰區除指揮所轄部隊投入救災外，今天同時指揮航特部與特戰部隊，持續投入載運物資、協尋失蹤民眾等任務。

軍聞社報導，南投山區救援工作今持續進行，除直升機執行空投作業外，國軍第五作戰區6日下午也持續載運物資前往各村落。

報導同時表示，受到卡努颱風影響，南投山區有民人失聯，陸軍特四營官兵6日天一亮，即派遣8員特戰官兵，進入廬山部落精英村，協助搜尋失聯民人。