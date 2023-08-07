哆啦A夢展 12月16日登台

世界知名、來自未來的哆啦A夢，自一九七○年誕生以來，不僅帶給全世界粉絲驚喜，也激發了全世界粉絲的許多夢想，你心中是否也想像過「如果有哆啦A夢就好了」呢 ?

風靡全球的「THE哆啦A夢展」便是以「我心中的哆啦A夢」為主題，邀請村上隆、奈良美智、蜷川實花等廿八組活躍在國際上的日本知名藝術家，不受限制創作具有濃厚個人色彩、獨一無二的哆啦A夢，每一件藝術作品都富含了藝術家對哆啦A夢的想像與情感，是今年不容錯過的優質展覽。

聯合數位文創於八月七日、大雄的生日這天，宣告「THE哆啦A夢展 台北 2023」即將在今年十二月十六日來台展出，詳細展覽內容、售票資訊、展覽限定獨家商品等最新消息，請關注《THE哆啦A夢展》Facebook粉絲專頁。