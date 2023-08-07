聽新聞
test
0:00 / 0:00

哆啦A夢展 12月16日登台

聯合報／ 本報訊
日本知名藝術家村上隆的小花作品結合哆啦A夢，讓人眼睛為之一亮。圖／聯合數位文創提供
日本知名藝術家村上隆的小花作品結合哆啦A夢，讓人眼睛為之一亮。圖／聯合數位文創提供

世界知名、來自未來的哆啦A夢，自一九七○年誕生以來，不僅帶給全世界粉絲驚喜，也激發了全世界粉絲的許多夢想，你心中是否也想像過「如果有哆啦A夢就好了」呢 ?

風靡全球的「THE哆啦A夢展」便是以「我心中的哆啦A夢」為主題，邀請村上隆、奈良美智、蜷川實花等廿八組活躍在國際上的日本知名藝術家，不受限制創作具有濃厚個人色彩、獨一無二的哆啦A夢，每一件藝術作品都富含了藝術家對哆啦A夢的想像與情感，是今年不容錯過的優質展覽。

聯合數位文創於八月七日、大雄的生日這天，宣告「THE哆啦A夢展 台北 2023」即將在今年十二月十六日來台展出，詳細展覽內容、售票資訊、展覽限定獨家商品等最新消息，請關注《THE哆啦A夢展》Facebook粉絲專頁。

粉絲 藝術家 奈良美智

延伸閱讀

成都世大運／張鎮衙游艾喆助中華2分氣走日本 奪隊史最佳11名

看見高雄的轉變與美好 藝術家用畫筆記錄城市光影感動

捲入性侵疑雲移送北檢 黃子佼辯拍藝術照與對方「合意性交」

「我是藝術家」探索生命不同面向 精障藝術者展百件作品

相關新聞

貴！四季豆、牛番茄 1斤破百元

颱風卡努衝擊蔬果產地，量縮價揚，蔬菜類齊漲，又以高麗菜、四季豆、櫛瓜及牛番茄漲漲幅大，尤其四季豆、牛番茄一斤已破百元，讓...

「艋舺阿龍炒飯」老闆肺癌逝世 台大醫：廚師應列高風險職業

網友票選全台前10名的炒飯之一「艋舺阿龍炒飯」，去年無預警歇業後，老闆阿龍在臉書發文表示確診肺癌，推測與自己長年吸菸、從...

健康主題館／刮痧防中暑 刮出什麼顏色才有效？

炎炎夏日，高溫讓人容易出現煩躁、昏沉、胸悶、頭痛、惡心等症狀，若不及時降溫，可能有熱衰竭、中暑危險。若有上述症狀時，不妨可以刮痧減輕症狀，應善用器具刮拭肩頸、背部，由上而下輕輕刮出「痧點」，當出現紅紫色瘀點，代表血液循環獲得改善。

嘉縣登革熱+3 都有古坑足跡

本土登革熱疫情延燒到嘉義縣，前天爆發首例後，縣府昨天公布再增3例，都曾到雲林古坑工作，已啟動戶內外噴藥。另，台南昨新增2...

哆啦A夢展 12月16日登台

世界知名、來自未來的哆啦A夢，自一九七○年誕生以來，不僅帶給全世界粉絲驚喜，也激發了全世界粉絲的許多夢想，你心中是否也想...

切洋蔥數日不爛…專業廚師告訴你刀的祕密

「無刀不成廚師！」人氣漫畫「中華小當家」主角的這句名言得到許多家庭煮夫、煮婦共鳴，但有人做菜用一把刀切、割、削、剁，專業廚師卻總需要三把以上廚刀，原來面對不同食材，使用對的刀不僅能事半功倍，還能為廚藝加分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦