聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣登革熱+3 都有古坑足跡

聯合報／ 記者黃于凡鄭惠仁陳雅玲／連線報導
雲林縣環保局稽查人員加強稽查孳生源，在校園發現有孑孓的積水容器。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣環保局稽查人員加強稽查孳生源，在校園發現有孑孓的積水容器。記者陳雅玲／翻攝

本土登革熱疫情延燒到嘉義縣，前天爆發首例後，縣府昨天公布再增3例，都曾到雲林古坑工作，已啟動戶內外噴藥。另，台南昨新增21例、累計876例，颱風過後加強稽查積水容器；雲林昨新增3例、累計133例，將於有確診者區域插上警戒旗，盼提醒嚴加注意。

嘉縣衛生局指出，梅山鄉1間營造公司承作雲林古坑的擋土牆工程，住竹崎鄉的員工2日出現登革熱症狀、4日研判確診，疫調啟動後快篩接觸者38人，發現3人呈陽性，其中2名20多歲男性工人昨確診，1人還判定中；昨另名確診為竹崎63歲男子，平時也在雲林古坑荷苞村務農，上月30日肌肉痠痛、頭暈、發燒，竹崎鄉公所獲報後成立防治應變中心，展開化學清消。

南市增21個病例包括東區9例、永康區4例、仁德區3例、南區及北區各2例、中西區1例，累積876例；南市登革熱防治中心主任蘇世斌表示，颱風過後持續孳清，上周調查1683戶、其中陽性戶27戶，查獲675個積水容器、27個陽性容器，開立27張舉發單。

雲林新增3例為古坑鄉荷苞村2例、朝陽村1例，縣府認為許多民眾防疫意識未提升提高，戶內外容器積水到處可見，累計開出95張罰單，持續出動空拍機在疫情熱區強力稽查，加重告發處分；縣衛生局長曾春美說，縣府製作黃色警戒旗，標示「登革熱危險警戒區」字樣，當該區域出現確診病例時，就會在鄰近顯眼處插旗，提醒附近居民應嚴加防範、留意疫情。

確診 雲林 登革熱

延伸閱讀

南市登革熱確診病例快破9百 加強稽查積水容器已開罰27件

暑假學校成病媒蚊溫床被告發 雲林抓孑孓開出近百張罰單

難逃夾擊…嘉義縣再傳3例登革熱 都有雲林工作足跡

嘉義縣登革熱失守後今再增3例 縣府動員環境化學清消

相關新聞

貴！四季豆、牛番茄 1斤破百元

颱風卡努衝擊蔬果產地，量縮價揚，蔬菜類齊漲，又以高麗菜、四季豆、櫛瓜及牛番茄漲漲幅大，尤其四季豆、牛番茄一斤已破百元，讓...

「艋舺阿龍炒飯」老闆肺癌逝世 台大醫：廚師應列高風險職業

網友票選全台前10名的炒飯之一「艋舺阿龍炒飯」，去年無預警歇業後，老闆阿龍在臉書發文表示確診肺癌，推測與自己長年吸菸、從...

健康主題館／刮痧防中暑 刮出什麼顏色才有效？

炎炎夏日，高溫讓人容易出現煩躁、昏沉、胸悶、頭痛、惡心等症狀，若不及時降溫，可能有熱衰竭、中暑危險。若有上述症狀時，不妨可以刮痧減輕症狀，應善用器具刮拭肩頸、背部，由上而下輕輕刮出「痧點」，當出現紅紫色瘀點，代表血液循環獲得改善。

嘉縣登革熱+3 都有古坑足跡

本土登革熱疫情延燒到嘉義縣，前天爆發首例後，縣府昨天公布再增3例，都曾到雲林古坑工作，已啟動戶內外噴藥。另，台南昨新增2...

哆啦A夢展 12月16日登台

世界知名、來自未來的哆啦A夢，自一九七○年誕生以來，不僅帶給全世界粉絲驚喜，也激發了全世界粉絲的許多夢想，你心中是否也想...

切洋蔥數日不爛…專業廚師告訴你刀的祕密

「無刀不成廚師！」人氣漫畫「中華小當家」主角的這句名言得到許多家庭煮夫、煮婦共鳴，但有人做菜用一把刀切、割、削、剁，專業廚師卻總需要三把以上廚刀，原來面對不同食材，使用對的刀不僅能事半功倍，還能為廚藝加分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦