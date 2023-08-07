嘉縣登革熱+3 都有古坑足跡

本土登革熱疫情延燒到嘉義縣，前天爆發首例後，縣府昨天公布再增3例，都曾到雲林古坑工作，已啟動戶內外噴藥。另，台南昨新增21例、累計876例，颱風過後加強稽查積水容器；雲林昨新增3例、累計133例，將於有確診者區域插上警戒旗，盼提醒嚴加注意。

嘉縣衛生局指出，梅山鄉1間營造公司承作雲林古坑的擋土牆工程，住竹崎鄉的員工2日出現登革熱症狀、4日研判確診，疫調啟動後快篩接觸者38人，發現3人呈陽性，其中2名20多歲男性工人昨確診，1人還判定中；昨另名確診為竹崎63歲男子，平時也在雲林古坑荷苞村務農，上月30日肌肉痠痛、頭暈、發燒，竹崎鄉公所獲報後成立防治應變中心，展開化學清消。

南市增21個病例包括東區9例、永康區4例、仁德區3例、南區及北區各2例、中西區1例，累積876例；南市登革熱防治中心主任蘇世斌表示，颱風過後持續孳清，上周調查1683戶、其中陽性戶27戶，查獲675個積水容器、27個陽性容器，開立27張舉發單。

雲林新增3例為古坑鄉荷苞村2例、朝陽村1例，縣府認為許多民眾防疫意識未提升提高，戶內外容器積水到處可見，累計開出95張罰單，持續出動空拍機在疫情熱區強力稽查，加重告發處分；縣衛生局長曾春美說，縣府製作黃色警戒旗，標示「登革熱危險警戒區」字樣，當該區域出現確診病例時，就會在鄰近顯眼處插旗，提醒附近居民應嚴加防範、留意疫情。