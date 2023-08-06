快訊

U12世界盃／沈偉凡「報仇」 四局結束中華隊2：2追平美國

高市桃源區三里7日停班課 明霸克露便橋維修要看地基

U12世界盃／美國頭部撲本壘得分不算 特殊規則救了中華隊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

建檔救人命 只要10cc骨髓幹細胞驗血可救血癌患者

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
只要10cc，民眾開心抽血建檔，有機會治療其他的血癌患者。圖／宜蘭慈濟提供
只要10cc，民眾開心抽血建檔，有機會治療其他的血癌患者。圖／宜蘭慈濟提供

治療血癌採取骨髓幹細胞移植取代抽骨髓手術，可以大幅降低感染風險，宜蘭慈濟鼓勵民眾驗血建檔，在家樂福宜蘭店舉辦血液建檔活動，只要10cc血液檢驗，就有機會治療更多白血病友，總共吸引63名符合資格的民眾抽血建檔。

許多人對於治療血癌的概念仍停留在「抽骨髓」，其實台灣近年來約有9成採取骨髓幹細胞移植，手術比較簡易，降低感染風險。根據慈濟捐贈資料庫顯示，周邊造血幹細胞捐贈的疼痛較少，身體恢復較快，也不會有麻醉危險，雖偶而有副作用如脾臟腫大、虹膜炎、痛風、過敏性休克、心律不整、血栓，但機率不到1％。

63位符合資格的民眾昨天捐血建檔，其中包含曾接受骨髓幹細胞移植的病人的親友，希望透過建檔，增加血液疾病患者重生的機會。莊姓護理師今年3月驗出急性白血病，需接受骨髓幹細胞移植，她的姊弟的HLA配型配對失敗，醫院向慈濟骨髓幹細胞中心尋求非親屬間配對，順利配對成功並接受移植。

即使莊姓護理師已獲得生命延續，她的親友前來抽血檢驗，期望自己的一針能給病患重生機會，護理師的二弟表示，雖然他不能救姐姐，但希望能救別人，身為病患的家屬了解家中有人生病是很大的煎熬。

陳先生之前曾錯過一次建檔活動，這次把握機會撥空來抽血建檔；住羅東的陳小姐因為接受幹細胞移植的好友的關係，感受到好朋友經歷病痛的折磨與無助，所以當得知活動後也特地前來；另一位陳女士在十年前已經抽血建檔，特地帶著女兒到現場建檔，「如果我生病，也希望有人願意救我」。

只要10cc，民眾開心抽血建檔，有機會治療其他的血癌患者。圖／宜蘭慈濟提供
只要10cc，民眾開心抽血建檔，有機會治療其他的血癌患者。圖／宜蘭慈濟提供
只要10cc，民眾開心抽血建檔，有機會治療其他的血癌患者。圖／宜蘭慈濟提供
只要10cc，民眾開心抽血建檔，有機會治療其他的血癌患者。圖／宜蘭慈濟提供

幹細胞 慈濟

延伸閱讀

慈濟祖宮搬貨櫃神明擋拆大違建 宜縣府怒斥：挑戰公權力

人力荒！嘉義市陽明醫院新醫療大樓即將完工 祭高薪搶護理師

唐美雲集合慈濟、優人神鼓挑戰國寶級演出 彰化連演8場

慈濟「無量義 法髓頌」中部八場經藏演繹 彰化首演今登場

相關新聞

四季豆、牛番茄一斤價格破百「嚇死人」 菜籃族搖頭：買不下去

颱風卡努影響，蔬菜類齊漲，其中高麗菜、四季豆、節瓜及牛番茄漲漲幅大，尤其四季豆、牛番茄一斤價格已破百，讓菜籃族搖頭喊「買...

一圖看一周天氣！中南部慶父親節恐有雨 第7號颱風最快「這日」生成

卡努颱風遠離，中央氣象局指出，除了受西南風影響，周二起水氣增多，中南部未來一周整天陣雨或雷雨，雨區延展至平地、市區，南部...

指控農業部伸手干預 蛋農喊話：蛋價再不調漲就北上抗議

國內蛋荒今年6月因雞蛋產能回穩而緩解，但中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，進口蛋買氣差，但近期天氣炎熱、老母雞大量淘...

長榮航勤小貨車自撞航站圍牆 2人受傷送醫治療

長榮航勤一輛小客車駕駛員今晨發生自撞航站圍牆意外。長榮航勤證實有其事，表示駕駛員、同車同仁共2人分別受擦、挫傷，送醫治療均已返家休養...

建檔救人命 只要10cc骨髓幹細胞驗血可救血癌患者

治療血癌採取骨髓幹細胞移植取代抽骨髓手術，可以大幅降低感染風險，宜蘭慈濟鼓勵民眾驗血建檔，在家樂福宜蘭店舉辦血液建檔活動...

產後禁忌多…坐月子可以洗頭、沐浴嗎？中醫建議這樣做

女人懷胎10個月非常辛苦，產後調養重要，這期間叫「坐月子」，相關禁忌多，最多人問坐月子能否洗頭、沐浴。中醫師提醒，不洗易...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦