建檔救人命 只要10cc骨髓幹細胞驗血可救血癌患者

治療血癌採取骨髓幹細胞移植取代抽骨髓手術，可以大幅降低感染風險，宜蘭慈濟鼓勵民眾驗血建檔，在家樂福宜蘭店舉辦血液建檔活動，只要10cc血液檢驗，就有機會治療更多白血病友，總共吸引63名符合資格的民眾抽血建檔。

許多人對於治療血癌的概念仍停留在「抽骨髓」，其實台灣近年來約有9成採取骨髓幹細胞移植，手術比較簡易，降低感染風險。根據慈濟捐贈資料庫顯示，周邊造血幹細胞捐贈的疼痛較少，身體恢復較快，也不會有麻醉危險，雖偶而有副作用如脾臟腫大、虹膜炎、痛風、過敏性休克、心律不整、血栓，但機率不到1％。

63位符合資格的民眾昨天捐血建檔，其中包含曾接受骨髓幹細胞移植的病人的親友，希望透過建檔，增加血液疾病患者重生的機會。莊姓護理師今年3月驗出急性白血病，需接受骨髓幹細胞移植，她的姊弟的HLA配型配對失敗，醫院向慈濟骨髓幹細胞中心尋求非親屬間配對，順利配對成功並接受移植。

即使莊姓護理師已獲得生命延續，她的親友前來抽血檢驗，期望自己的一針能給病患重生機會，護理師的二弟表示，雖然他不能救姐姐，但希望能救別人，身為病患的家屬了解家中有人生病是很大的煎熬。

陳先生之前曾錯過一次建檔活動，這次把握機會撥空來抽血建檔；住羅東的陳小姐因為接受幹細胞移植的好友的關係，感受到好朋友經歷病痛的折磨與無助，所以當得知活動後也特地前來；另一位陳女士在十年前已經抽血建檔，特地帶著女兒到現場建檔，「如果我生病，也希望有人願意救我」。