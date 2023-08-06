四季豆、牛番茄一斤價格破百「嚇死人」 菜籃族搖頭：買不下去
颱風卡努影響，蔬菜類齊漲，其中高麗菜、四季豆、節瓜及牛番茄漲漲幅大，尤其四季豆、牛番茄一斤價格已破百，讓菜籃族搖頭喊「買不下去」，攤商也無奈說，過幾天還有一個颱風，菜只會越來越貴。
記者實際走訪板橋華江黃昏市場，市場攤商為吸引顧客，多打出兩把菜50元，包含青江菜、大陸妹、空心菜等葉菜類，不少菜籃族搶著買，一次就買1、200元。
高姓婦人說，雖然葉菜類價格比颱風前貴10幾塊，看似並未漲很多，但份量卻大縮水。此外不同攤位上的高麗菜，價格落差大，有些一斤39、49元，有些一斤到65元，讓她買不下手。
柯姓先生也說，四季豆一斤100元、牛番茄也破百「嚇死人了」，只敢少量買，打算之後價格下跌再買。
陳姓攤商說，這邊所有蔬果幾乎都是從南投運來的，價格都翻倍漲，漂亮一點的都很貴。雖然葉菜類生長快、僅需20天，但近期天氣不僅熱還下雨，菜容易腐爛腐敗；根莖類生長速度則需要70幾天，價格難降。
張姓菜販也說，有些主婦們有買菜需求，但下不了手，轉而少量買，但她認為近期還有一個颱風，菜恐怕只會越來越貴。
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