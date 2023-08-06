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一圖看一周天氣！中南部慶父親節恐有雨 第7號颱風最快「這日」生成
卡努颱風遠離，中央氣象局指出，除了受西南風影響，周二起水氣增多，中南部未來一周整天陣雨或雷雨，雨區延展至平地、市區，南部山區持續留意局部豪雨，北部、宜蘭地區也偶有飄雨。另外，第7號颱風蘭恩有機會在周四生成，預估較大機會往日本北轉移動，對台無直接影響。
中央氣象局預報員廖經翔指出，明天天氣與今天類似，北部、東半部高溫炎熱，雙北盆地、花東縱谷可能有38度左右高溫；中南部地區整天陣雨或雷雨，主要集中南部山區，可能達局部豪雨等級。
他說，從周二起至周日，整體水氣增加，北部、宜蘭地區偶有飄雨，雨勢不大；中南部降雨範圍則從山區擴展平地、市區，有陣雨或雷雨發生可能。
未來一周溫度，中部普遍高溫32度至33度、南部30度至31度，北部、東半部明天36度、周二至周日32度至33度。
廖經翔提醒，周一基隆北海岸、東半部（蘭嶼、綠島）沿海易有長浪，近期海面浪仍偏大，海邊活動務必提高警覺，注意安全。此外，中南部山區連日降雨，應慎防坍方、落石及溪水暴漲。
中央氣象局評估，目前海上有熱帶系統發展，初估周四有機會生成第7號颱風蘭恩，推估較大機會往日本北轉移動，對台無直接影響。
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