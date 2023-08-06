金色三麥攜手55688代駕 金釀酒友加碼3趟10公里內免費
金色三麥啤酒餐廳近期在《DailyView網路溫度計》的「運動酒吧」、「外帶餐廳」、「精釀啤酒餐廳」推薦調查中，創下連奪三項第一的超狂紀錄。金色三麥啤酒餐廳現在更進一步實踐企業社會責任，「攜手55688」代駕，響應交通部酒駕零容忍政策；即日起至12月31日，凡於金色三麥餐廳內用消費，或透過inline平台訂位，即可獲得獨家優惠碼；金色三麥「金釀酒友」，再加碼全新會員權益3趟10公里內免費代駕。
此外，金色三麥加碼推出夜間限定啤酒「買一送一」活動，即日起，於指定夜間時段至金色三麥信義誠品店、南港CITYLINK店、板橋大遠百店、新莊晶冠店、台中市政店、台南南紡店等店內消費，即享「內用杯裝啤酒買一送一優惠」。詳細訊息見金色三麥官網。
金色三麥全台門市早在4年前，率先通過國際最高等級食安認證「HACCP」，除橫掃網路調查榜單，餐廳內供應的精釀啤酒更獲得海量網友口碑推薦，今年也在「台灣十大精釀啤酒品牌」中再度拔得頭籌；「本土啤酒聲量排行榜」調查更指出，旗下明星酒款「蜂蜜啤酒」被眾多網友一致盛讚為「最愛啤酒」。
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