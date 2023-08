台灣數位健康成果豐碩 APEC多國表態參與意願

亞太經濟合作會議(APEC)今年度第2次衛生工作小組會議8月3日至5日於美國西雅圖舉行,台灣分享運用科技防疫、遠距醫療等,受到多國肯定,表達參與未來數位健康活動意願。

衛生福利部今天發布新聞稿分享,這次會議「數位健康」議題,除由台灣擔任領導角色之外,並由衛福部研究團隊向經濟體介紹「APEC區域於新常態生活中善用遠距醫療縮減健康落差之研究(Study on theuse of telemedicine to promote health equity in APECregion after COVID-19)」成果。

這份報告切合後疫情時代APEC經濟體積極利用數位健康技術、促進數據互通性、強化資訊安全、改善民眾健康福祉並縮小健康不平等的趨勢。衛福部表示,由於台灣在資通訊產業擁有堅強的產業鏈和技術優勢,尤其在數位健康的發展已有豐碩成果,受到與會經濟體會員國高度矚目與認可。

衛福部提到,美國、日本、韓國、菲律賓、馬來西亞等代表發言肯定台灣的工作成果,表達參與未來數位健康相關活動意願,以及促進各國進一步採取HL7/FHIR數據互通性標準,強化資訊安全。台灣擔任「數位健康次級工作小組」領導經濟體,已為APEC區域數位健康發展,提供不可或缺貢獻。

在西雅圖舉行的APEC今年度第2次衛生工作小組會議,台灣代表由衛福部長薛瑞元率國際合作組、心理健康司、資訊處、食品藥物管理署、國民健康署、疾病管制署及中央健康保險署等相關單位首長出席。會議討論多個亞太區域關鍵健康議題,包含氣候變遷、心理健康、女性健康等。

衛福部資訊處長龐一鳴受邀在「數位健康」場次,向經濟體各會員國介紹台灣運用科技防疫、健保卡數位利用、資訊安全,以及發展「次世代醫療資訊平台」施政經驗,同時聽取美國發展數據互通性經驗,獲得各與會人士高度興趣與意見交流。