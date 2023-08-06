屏東縣大雷雨 慎防劇烈降雨、雷擊
氣象局發布屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。大雷雨即時訊息示警區域：屏東縣泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉。
今、明兩天西南風影響，氣象局說，南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，易有局部大雨發生，尤其南部山區有局部豪雨發生的機率，中部地區、東部、東南部山區及澎湖有局部短暫陣雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。北部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區易有8至9級強陣風，各沿海浪偏大；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率；東南部地區有焚風發生的機率。
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