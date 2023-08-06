卡努暴雨重創南投仁愛鄉 環保署籲盡快清理家園 避登革熱感染

卡努颱風外圍環流雨量驚人，加上西南風影響，南投縣仁愛鄉因豪大雨災情嚴重，多處道路中斷、多個部落淪為孤島，而奧萬大森遊樂區昨有43名遊客受困，今凌晨黑鷹直升機分批救出，但園內小木屋區嚴重淹水；目前除全力救援災區、運補物資外，環保署也提醒，能夠清理家園的民眾盡速清掃居家環境，避免登革熱感染風險。

環保署表示，先前中南部登革熱疫情嚴峻，杜蘇芮颱風才剛離開，卡努颱風的外圍環流雨量驚人，考量登革熱疫情多與境外移入有關，因此會加強後續清消，包含室外水桶、碗盆瓶罐、花盆底盤、保麗龍箱、紙盒、戶外水缸、廢棄水塔、廢輪胎等；室內花瓶、水缸、冷氣盛水盤和盆栽植物墊盤、大樓地下室等作為清除積水重點。

環保署表示，現在正值登革熱疫情的好發季節，尤其台南、雲林地區近期已爆發本土型登革熱病例，在颱風過後，民眾對於居家周圍雜草叢生、雜物堆疊、廢棄容器等等易造成病媒蚊孳生處所，更應做好「巡、倒、清、刷」四步驟，環保署也與各縣市環保局密切聯繫，持續協助災後環境清理及噴消防疫工作，以減少傳染病散播的風險。