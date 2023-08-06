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水星8月10日日落後短暫現身 肉眼可見觀賞機會

中央社／ 台北6日電
今年8月一連串令人驚嘆的天象將陸續登場，包含水星東大距、土星衝、藍月暨最大滿月， 此圖為最大最小滿月比較。圖／台南市教育局提供
今年8月一連串令人驚嘆的天象將陸續登場，包含水星東大距、土星衝、藍月暨最大滿月， 此圖為最大最小滿月比較。圖／台南市教育局提供

水星因為運行在地球內側而難以輕易見得，不過北市天文館表示，它將在10日抵達距離太陽較遠的東大距位置，日落後朝西方低空觀看即可捕捉它的身影，這會是今年最佳觀賞機會。

根據台北市立天文科學教育館天象預報，水星將在10日上午9時47分抵達東大距，與太陽的日距角為今年最大、約27.4度，視亮度達0.3等，肉眼可見。

天文館說明，水星由於與太陽相距角度夠大，在日落後還可以掛在夜空中一段時間，且不用像西大距時一樣趕在日出前觀賞，此次將是今年觀賞水星條件最佳的機會。

天文館建議，把握10日前後幾天的晚間7時，挑選視線無遮蔽處，往西方地平線上約10度高處觀察，即可看見一顆白色的光點，這就是水星；再往上一點還可以找到紅色的火星。

天文館表示，水星是太陽系中距離太陽最近的行星，因為常被陽光掩蓋而難以輕易見到，據說連天文學家哥白尼（Nicolaus Copernicus）都一輩子沒看過。

天文館 北市 太陽系

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