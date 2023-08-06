快訊

台大教授曾陷重度憂鬱瀕死 龐大壓力來自拿不到計畫經費

反擊江宏傑後 日媒直擊福原愛近況「面露憔悴」

路人最愛玩哪種手遊？網笑這款「全車都在玩」、還有1經典作「老人必擴音玩」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

父親節迎立秋 養生避免陽氣外洩 最重要是養好這器官

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
經過了夏日的酷暑，節氣即將迎來秋天，8月8日周二父親節就是立秋。本報資料照片
經過了夏日的酷暑，節氣即將迎來秋天，8月8日周二父親節就是立秋。本報資料照片

經過了夏日的酷暑，節氣即將迎來秋天，8月8日周二父親節就是立秋。中醫師吳明珠說，立秋養生，首先要「早臥（睡）早起，與雞俱興」，也就是說，最好晚上9至10點入睡，早晨5至6點起床，比較合適，保持規律的生活作息。主要目的，早睡可順應陽氣的收斂，早起以應秋氣的清爽，使肺氣得以舒展，且避免陽氣收斂的太過，但同時還是要適當減少性行為，避免陽氣向外發洩。

順應這立秋養生時節，最重要的是養肺，應從飲食、服裝、運動、按摩穴道等著手：

1. 飲食調養

雖然此時濕熱之氣猶盛，但防秋燥的相關事宜，也該著手準備了。吳明珠說，「素問•臟氣法時論」說：「肺主秋……肺收斂，急食酸以收之，用酸補之，辛瀉之」。可見酸味收斂肺氣，辛味發散瀉肺，秋天宜收不宜散，所以要盡量少吃蔥、薑等辛味之品，適當多食酸味果蔬，如番茄、枇杷、檸檬等。

中醫認為，肺與秋季相應，立秋之後，天氣就變得乾燥，天氣乾燥容易傷肺，肺氣虛則身體抵抗力下降，容易生病。 肺在五色裏屬白，建議立秋時，多食白色食物有生津潤肺、補益肺氣的功效。

一般來說，秋季養肺，可多食白芝麻、蓮藕、百合、杏仁、荸薺、蜂蜜、甘蔗、土豆、蘿蔔、山藥、扁豆、枸杞子、銀耳、木耳、豬肉、鴨肉、柚子等潤燥養陰之品。

此外，炎熱天氣持續，清熱解暑類食品不能一下子從餐桌上撤除，在防燥的同時，也要注意防暑清熱，平時可吃絲瓜、蓮藕、冬瓜、蓮子等食物，還可以通過飲用藥膳來達到健脾化濕的效果。

2. 著裝調養

立秋乃初秋之季，暑熱未盡，有涼風時至，天氣變化無常。俗話說道「春捂秋凍」，這個季節穿衣感到微涼是最好的狀態，不必過早添衣，適度的冷感可以提高人體的抗病能力。

不過，隨著天氣逐漸轉涼，晝夜之間溫差增大，有支氣管炎、肺氣腫、關節炎、腰肌勞損、心腦血管疾病、面癱等疾病的人群，還是要做好防寒工作。

3. 運動調養

中醫認為，秋天人體精氣處於收斂內養的階段，運動量不宜過大，切勿大汗淋漓，以防出汗過多，造成陽氣損耗。可以選擇一些輕鬆平緩的運動，如慢跑、太極、快走、瑜伽等，保持適時有度、循序漸進地進行。

4. 調理氣機

平時可以按揉手太陰肺經，沿肺經循行之處，從中府穴至拇指指端的少商穴方向順經按摩。取補養肺經經氣之意，對調節肺經氣血有較好作用，同時預防肺部疾病的發生。在順經按摩時可著重按揉少商、魚際、太淵、經渠、尺澤等肺經五輸穴。

吳明珠說，立秋後，必須著重滋養肺部，遠離寒氣，不宜過度運動，好好養生，順利度過秋天。

運動 中醫

延伸閱讀

父親節快樂！邀老爸品嚐異國料理、澎派海鮮 升等星級飯店住宿享奢華

90歲老父親、視障慈父辛苦拉拔子女成家 嘉義市模範父親表揚

父親節送爸爸健康禮物 屏東榮總供350名免費攝護腺健檢

傳產員工陳瑞成寄養家庭爸一當15年 南市表揚模範父親

相關新聞

預期未來10天雙颱生成 賈新興：蘭恩最快8月8日形成

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，未來10天雙颱生成，卡努颱風周二至周四還在，它的東南方周二、周三將有今...

高齡化社會「下流老人」日增 韓國高齡貧窮率近五成

「使老有所終，壯有所用，幼有所長，矜、寡、孤、廢、疾者皆有所養……」是2500多年前，至聖先師孔子對弟子言偃描繪理想世界時，最膾炙人口的圖騰。

卡努餘威西南風續影響台灣 彭啟明：蘭恩颱風若生成可能朝日本

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，今天持續西南風環境，留意山區降雨，注意安全。卡努颱風二次襲擊琉...

父親節迎立秋 養生避免陽氣外洩 最重要是養好這器官

經過了夏日的酷暑，節氣即將迎來秋天，8月8日周二父親節就是立秋。中醫師吳明珠說，立秋養生，首先要「早臥（睡）早起，與雞俱...

古蹟修復荒／頂大生「半路出家」改當文物修復師 想修好傳承祖先遺物

政府投入古蹟修復經費去年已超過60億元，古蹟修復市場大，但修復科系學生難找，文化資產局近年換個新法，鼓勵大學開設文保學程尋找「半路出家」的修復師。有台大中文系、台師大地理系學生跨域選修，也有台師大體育專長生加入，因捨不得祖先遺留下的珍貴物品持續衰敗，想修好它們。學者指出，美國不少文資課程被認為是「國家事業」，學生免學費，享有薪實習，就業也有保障，文資修復人才的培育值得台灣借鏡。

彭啟明指南部水庫大進補 鄭明典：西南風環境持續

中央氣象局前局長鄭明典在臉書表示，南部山區還有雨，其它地方暫緩，但是，西南風環境持續。天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦