卡努餘威西南風續影響台灣 彭啟明：蘭恩颱風若生成可能朝日本

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，今天持續西南風環境，留意山區降雨，注意安全。卡努颱風二次襲擊琉球，正往九州方向前進。

彭啟明說，卡努颱風向東遠離，但西南風夾帶水氣，中南部山區仍有大量雨水，部分平地也有劇烈降雨。南投、嘉義阿里山、高屏山區仍降雨中。總雨勢已減弱，但仍有大雨。避免前往山區活動。

中南部平地雨量較少，多雲或陰天。彭啟明說，平地區域活動較為理想。北部、東半部今天多雲有陽光。只有山區可能有些局部降雨。但溫度高，部分地區超過36度，外出活動要防曬防中暑。

他表示，明天起卡努颱風牽引西南風及低壓帶持續影響台灣。中南部天氣不穩定，易有降雨。中南部持續關注降雨狀況。北部、東半部未來一周可能出現局部大雷雨，溫度也偏高。外出多喝水預防中暑。

彭啟明說，日本南方海面有可能形成今年第7號颱風蘭恩，但可能朝日本方向，直接影響台灣機會不高。短期內台灣不會受颱風影響。