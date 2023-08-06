彭啟明指南部水庫大進補 鄭明典：西南風環境持續

中央氣象局前局長鄭明典在臉書表示，南部山區還有雨，其它地方暫緩，但是，西南風環境持續。天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，南部水庫顯著的大進補，未來幾天都還有成長機會。

氣象局說，今天環境仍偏西南風，迎風面中南部地區整天不定時有短暫陣雨，水氣和昨天相比稍微減少一些，雨勢略為減小，不過南部地區及中部山區仍易有局部大雨發生的機會。由於連日降雨，易有坍方、落石、土石流及溪水暴漲，非必要勿前往山區活動。

東半部山區則因為西南風過山影響，亦有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲到晴，午後北部山區有局部短暫雷陣雨，此外清晨北部地區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，今天各地高溫普遍約在32至35度，東南部位在西南風背風側，有焚風發生的可能，北北基及東半部局部近山區或河谷有36度高溫發生的機率。

氣象局說，今年第6號颱風卡努遠離台灣，對台灣影響減小，但仍會為台灣沿海帶來長浪，基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海易有長浪發生；適逢年度大潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

明天盛行風為西南風，南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，並易有局部大雨發生，中部地區及東半部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後北部山區有局部短暫雷陣雨；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率；東南部地區有焚風發生的機率。

周二至周六仍為西南風環境，水氣略為增加，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，降雨範圍較為廣泛，除了在山區有持續性降雨外，強降雨區域也會擴張到平地，其他地區為多雲，午後範圍也擴大，北部、東北部地區及東部、東南部山區有局部短暫雷陣雨。