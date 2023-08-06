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中南部慎防致災雨 吳德榮：卡努今續襲沖繩 蘭恩生成機率高

中南部慎防致災雨 吳德榮：卡努今續襲沖繩 蘭恩生成機率高

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今明兩天西南季風帶來不穩定大氣，迎風面中南部有局部陣雨或雷雨，山區有大雷雨發生、伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，應注意連日大量降雨致災如坍方、落石、土石流及淹水。本報資料照片
今明兩天西南季風帶來不穩定大氣，迎風面中南部有局部陣雨或雷雨，山區有大雷雨發生、伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，應注意連日大量降雨致災如坍方、落石、土石流及淹水。本報資料照片

根據中央氣象局發布的最新颱風消息資料顯示，輕度颱風卡努今天凌晨2時的中心位置在琉球北北東方220公里海面上（台北東北東方800公里海面上），以每小時8公里速度，向東進行。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱卡努向東北東移動，今天仍侵襲琉球群島，明天逐漸轉北，周二將撲向九州。日本稱其為第一怪颱，但與韋恩、耐特相比，路徑還算單純。

他說，今明兩天西南季風帶來不穩定大氣，迎風面中南部有局部陣雨或雷雨，山區有大雷雨發生、伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，應注意連日大量降雨致災如坍方、落石、土石流及淹水。

他表示，背風面晴熱、氣溫偏高，有焚風發生；南北兩端縣市因角隅效應仍有強陣風。今天北部25至36度，中部24至33度，南部25至33度，東部21至37度。

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天屏東縣山區有局部大雨或豪雨，高雄、屏東地區及嘉義、台東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

吳德榮表示，周二至周六西南季風略減弱，但水氣增多，大氣仍很不穩定，降雨範圍擴大，西半部有局部陣雨或雷雨，中南部有大雷雨發生、伴隨劇烈天氣，應持續注意連日多雨致災。

吳德榮說，歐洲（ECMWF）系集模式，在日本東南方海面有第7號颱風蘭恩的模擬，其生成的機率最高達70％（11日20時），但即使成颱，因緯度已高、距離又遠，導引氣流向北，並無侵台疑慮。

中央氣象局路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，輕颱卡努向東北東移動，今天仍侵襲琉球群島，明天逐漸轉北，周二將撲向九州。日本稱其為第一怪颱，但與韋恩（右圖）、耐特相比，路徑還算單純。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
中央氣象局路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，輕颱卡努向東北東移動，今天仍侵襲琉球群島，明天逐漸轉北，周二將撲向九州。日本稱其為第一怪颱，但與韋恩（右圖）、耐特相比，路徑還算單純。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
輕度颱風卡努今天凌晨2時的中心位置在琉球北北東方220公里海面上（台北東北東方800公里海面上），以每小時8公里速度，向東進行。圖／取自氣象局網站
輕度颱風卡努今天凌晨2時的中心位置在琉球北北東方220公里海面上（台北東北東方800公里海面上），以每小時8公里速度，向東進行。圖／取自氣象局網站

吳德榮 氣象局 颱風

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