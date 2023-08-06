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本土破千例 登革熱疫情十年最慘

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
登革熱延燒台南。衛福部長薛瑞元與疾管署長莊人祥先前視察最早爆發疫情的仁德區成功里。本報資料照
登革熱延燒台南。衛福部長薛瑞元與疾管署長莊人祥先前視察最早爆發疫情的仁德區成功里。本報資料照

本土登革熱疫情持續升溫，根據衛福部疾管署統計，截至昨天為止，全台登革熱本土案例已突破千例，寫下十年來，登革熱疫情最嚴峻的紀錄。由於中南部連日豪大雨，造成各處積水，疾管署發言人曾淑慧直言，推估一周內，國內病媒蚊指數會提高。

根據疾管署統計，登革熱本土病例昨新增四十四例，其中以台南市卅七例最多，其餘分別為雲林縣兩例、嘉義縣及高雄市各一例。目前全國累積一○三一例本土病例，台南市就占八五五例、雲林縣一三○例。全國累計九例重症、一例死亡，與前一周相比，並未新增。

長庚大學醫學院公共衛生暨寄生蟲學科名譽教授陳維鈞表示，此次本土登革熱病例集中在南台灣，與南台灣本來就是病媒蚊盛行區有關，但需格外關注的是雲林本土登革熱病例，累計超過百例。雲林縣衛生局先前疫調，本土登革熱患者皆有古坑疫區旅遊史，本周已前進古坑疫區清消。

陳維鈞說，登革熱透過病媒蚊傳播，目前並沒有針對登革熱的治療方式，全球仍以控制病媒蚊孳生為防治重點。

曾淑慧表示，國內常見的二種病媒蚊為埃及斑紋與白線斑蚊，其中埃及斑蚊傳播登革熱的風險高於白線斑紋，而埃及斑蚊多分布在嘉義以南，該區域風險相對高，但也提醒，全台都有白線斑蚊的分布，其他地區居民也不得掉以輕心。

登革熱 病媒蚊 雲林

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