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忠貞市場越南法國麵包疑食物中毒 增至340人

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
桃園中壢忠貞市場越南法國麵包店有14項衛生缺失，衛生局勒令今起停業。圖／衛生局提供
桃園中壢忠貞市場越南法國麵包店有14項衛生缺失，衛生局勒令今起停業。圖／衛生局提供

桃園市近日有民眾到中壢忠貞市場某名店購買越南法國麵包後，陸續出現腹瀉、嘔吐、發燒等疑似食物中毒症狀，昨天統計個案數從60人暴增至340人，其中就醫235人、住院13人，人體檢驗出沙門氏桿菌及輪狀病毒。衛生局命該店停業，並採集21件檢體送驗調查，結果最快本周出爐。

該間爆發疑似食物中毒的越南法國麵包店是市場排隊名店，衛生局前天到店內稽查環境衛生，發現有冷凍冰箱溫度不足、有病媒蹤跡、作業人員配戴飾品、食材未落實離地及覆蓋等14項缺失，已依違反食品安全衛生管理法，要求停業並限期改善環境衛生缺失。

衛生局指出，可疑食品為越南法國麵包，已採集蛋黃醬、醃蘿蔔、洋蔥絞肉、民眾未食用同批產品等食品檢體6件，刀具、砧板等4件環境檢體，以及11件人體檢體，待檢驗結果出爐再行處辦。

衛生局昨天再會同法務局消保官到場查核，確認攤位無營業，餐點備製場所也無食材原料，衛生局再次提醒業者環境衛生在未複查合格同意復工前，不得擅自營業，違者最高可罰300萬元。

法務局也要求業者立即聯繫食用引發不適的消費者，並要妥善處理醫療費用的負擔或補償方案，民眾若有疑義，可撥打1950向市府消費者服務中心諮詢，消保官將全力協助。

衛生局 食物中毒 法國

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