降雨進補 曾文水庫2天增逾1座南化水庫水量

颱風卡努逐漸遠離，為中南部帶來西南風伴隨降雨，曾文水庫集水區連2天降雨超過100毫米，2天來蓄水量增加逾9000萬立方公尺，相當於超過1座南化水庫蓄水量，蓄水率回升到4成以上。

經濟部水利署南區水資源局晚間7時觀測資料顯示，曾文水庫集水區今天降雨118.5毫米，加上昨天整天185.3毫米降雨量，2天快速累積逾9000萬立方公尺蓄水量，比1座南化水庫蓄水量8949萬立方公尺還多，蓄水量也突破2億立方公尺，來到2億1266萬立方公尺，蓄水率41.96%。

與曾文水庫相連通的烏山頭水庫，今天集水區降雨量截至晚間7時止為14.7毫米，蓄水量5580萬立方公尺，蓄水率70.45%，兩座水庫合計蓄水量2億6846萬立方公尺。台南另一主要水庫南化水庫，今天至晚間6時為止，集水區也有85.2毫米雨量，持續滿庫溢流中。

南區水資源局指出，目前台南水情燈號仍維持代表「減壓供水」黃燈，呼籲民眾應維持節水習慣。