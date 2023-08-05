影／1.5米緬甸蟒趴趴走嚇壞金門民眾 被捕時還吐出一隻雞

最近氣溫炎熱，金門又發現緬甸蟒到處趴趴走。家住金寧鄉后湖的許姓民眾今天上午前往雞舍要餵雞的時候，發現一條長約1.5公尺的緬甸蟒。金門縣政府提醒，金門的緬甸蟒受野生動物保育法、國家公園法規範，民眾若遇到蟒蛇，可讓牠自行離開或通報「1999」等相關單位，切勿擅自獵獵捕。

該名許姓民眾的雞舍座落在金寧鄉后湖村海邊，上午8點多要去餵雞時，發現一條長1.5公尺蟒蛇肚子隆起已經大餐朵頤在雞舍休息，立即奪門而出趕緊打電話叫消防隊前來處理。

消防隊員前來捕捉時，緬甸蟒受到驚嚇，立即吐出一隻雞，並且作勢要攻擊，無奈不敵消防員的快手，只好乖乖就範被抓進籠子。另外，臉書上也有民眾貼文表示晚上在路邊散步看到大蟒蛇橫越馬路。

金門縣建設處表示，如果是在居家範圍發現蛇蹤，請立即撥打119通報，如情況允許，請一併將現場環境及蛇類特徵告知消防局勤務中心，可以加速後續處理流程；民眾如果是在野外遇到蛇類，請安靜離開或繞過，讓蛇回到大自然。

目前捉蛇業務由建設處委外廠商進行移除工作，民眾如有捉蛇案件仍請撥打119通報消防局，消防局接獲報案，將通報委外廠商第一時間到達現場，並辦理後續處置事宜。但如果是夜間10點至上午8點期間，或涉及人民救護等緊急情況，仍會排消防局前往處理。