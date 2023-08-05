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滯留沖繩旅客再等等 國籍航空助返台班機延至7日執飛

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
受卡努颱風影響，星宇航空原定明天往返桃園-沖繩班機延至7日起飛。本報資料照片
受卡努颱風影響，星宇航空原定明天往返桃園-沖繩班機延至7日起飛。本報資料照片

卡努颱風影響，不少台灣旅客仍被滯留在日本沖繩那霸市區，民航局協調國籍航空業者增班或放大機型協助載運返台。原定星宇航空最早將於明天以放大機型飛往沖繩載客，但受卡努颱風影響，將再延至7日起飛。中華航空、長榮航空也將於7日放大機型及增班協助疏運。

中華航空8月3日已加開往返沖繩班機疏運旅客，該公司表示，明天CI120、CI121桃園往返琉球班機因天候延後，7日預計再加開CI2120、CI2121往返沖繩班機載運旅客。

長榮航空表示，今、明天桃園往返沖繩BR112、BR113班機取消。7日機型將由A321-200放大為B777-300ER飛航，載客量可從184位增加到300多位，以協助疏運兩地的旅客。

星宇航空原定明天JX870、JX871桃園往返沖繩班機已從原先A321放大機型為A330neo執飛，載客量預計可從188名增加至330名，但受卡努颱風持續影響，基於飛行安全考量，將延至7日起飛，並更改班號為JX870D、JX871D，同樣以放大機型執飛，疏運因颱風滯留於當地旅客。

台灣虎航則將視天候狀況及當地機場量能評估是否加開班機。

卡努颱風 沖繩

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