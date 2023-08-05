油煙+抽菸阿龍炒飯老闆肺癌逝 醫：愛吃醃漬品也易癌變

全台10大炒飯之一的「艋舺阿龍炒飯」，去年無預警停業。年初老闆阿龍在臉書發文表示確診肺癌，推測與自己長年吸菸、從事餐飲業有關，鼓勵粉絲盡早戒菸。上個月臉書更新近況，表示積極化療中，他女兒昨替他代為發文，表示父親已不敵病魔過世，享年48歲。專家表示，肺癌危險因子包括抽菸、空汙及環境污染，早期症狀並不明顯，且有年輕化趨勢。

雙和醫院胸腔內科主治醫師、台北醫學大學副校長李岡遠說，肺癌最主要的危險因子是抽菸，其次則是空氣、環境污染，廚房油煙即為潛在污染源之一。食品添加物中的防腐劑、醃製添加物等，若在人體中累積過多會造成癌變；建築材料中含有氡氣的輻射線物質等，也會引起肺癌。

他表示，患者若早期發現，能藉手術切除，預後較佳。晚期發現則因癌細胞轉移、侵犯等原因，無法以手術根除。腫瘤生長初期，能與人體和平共存，在體內免疫系統壓制下，惡性度較低，但歷經不斷突變，惡性度不斷增加，「有些病人初期控制良好，但過一段時間後，病情突然進展飛快。」

李岡遠說，肺部沒有痛覺神經，若腫瘤長在肺泡中，並未接觸周邊敏感器官，則多數患者早期不會有明顯症狀。肺癌分為病灶位於支氣管的「中央型」，與病灶位於肺泡中的「周邊型」兩大類。中央型腫瘤生長在支氣管中，早期容易出現症狀；國人常見的肺腺癌卻屬於周邊型，早期症狀不明顯，呼籲高危險群民眾應定期接受衛福部國健署肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢。

阿龍年僅48歲就罹肺癌病逝。李岡遠說，肺癌有年輕化趨勢，且以肺腺癌罹癌族群年紀更輕。除了環境因素，也與基因有關。亞洲國家不少病人不抽煙卻罹患肺癌，這與基因、環境與生活型態均有關聯。

他表示，亞洲國家過去數十年處於開發中階段，為追求經濟發展犧牲環境保護；西方國家發展快、注重養生且追求自然飲食，亞洲國家則為節省成本，飲食品質較不講究，不只添加物使用廣泛，早期甚至有使用餿水油的問題。有毒物質在體內累積，歷經10、20年暴露後，發生癌化，「現代罹癌人數增加，反映的是20年前的台灣社會，現在起認真改善環境，才有機會減少未來癌症發生。」

阿龍7月在臉書貼文表示，自己接受多次化療，體重從70公斤降至50公斤。李岡遠說，近年肺癌治療藥物進展，化療以外有標靶藥物、免疫治療等，療效較好，但並非人人都適用。以標靶治療為例，須經基因檢測後，配合相應的藥物使用。另外，近期也有新型抗體藥物上市，或已進入臨床試驗，未來治療武器將更多元。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康