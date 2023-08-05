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聞出「發炎」味老闆即住院 名醫證實：聞對氣味可救命

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

一名女網友在臉書表示自己能聞到「發炎」的味道，從爸爸、老公到公司的老闆，她都聞到他們身體上出了狀況，公司主管甚至在她聞到味道後隔天便住院。文章一出，不少網友留言表示也有類似經驗。醫師表示，部分細菌所產生的氣味是臨床上「微生物鑑定」的重要線索。

該名網友表示，聞到他人身上發炎的味道是「一種悶悶的，說不上來的味道」。第一次聞到是在爸爸身上，因為爸爸愛打麻將，常常日夜顛倒，味道特別重，不過後來戒了麻將後，味道就沒了。

第二次是聞到老公身上也有類似味道，因為老公常玩電腦到三更半夜；第三次是公司的老闆。網友表示，有次從老闆身邊走過，對方身上有超級重的味道，隔天就聽到主管說老闆住院了，讓她相當訝異，好奇這種「特異功能」是什麼原因？

重症專科醫師黃軒曾在臉書發文表示，微生物在人體上會產生不同揮發性物質，因此散發不同氣味，有些令人愉悅、有些刺鼻難聞，且不同氣味可對應病菌的代謝特徵，成為微生物鑑定的重要線索，「聞其味也許會知道，偏向什麼細菌感染，幫助選擇正確抗生素治療。」

他說，不同氣味可能對應到的特殊菌種。辛辣難聞的氣味可能是厭氧菌感染，如類桿菌、莢膜梭菌；酵母發酵味是白色念珠菌菌落常有的味道；土壤味則是某些藍細菌和放線菌合成土臭化學成分所致；腐爛魚腥味是變形桿菌或沙門氏菌—志賀氏菌的氣味；葡萄般的甜味則常出現在燒傷患者傷口處，是綠膿桿菌產生的味道。

黃軒表示，臨床上病人身上味道對急重症專科醫師非常重要，尤其靠近病患聽診時，更能聞出氣味的異常。自己曾在肝硬化病人身上聞到「爛蘋果氣味」，也曾在主訴咳嗽的婦女身上，聞到尿騷味，判斷可能合併尿失禁。這些氣味在臨床上非常重要，「因為決定了該用哪種藥物，有時搶救生命，差那一味沒聞到，就差很遠了。」

味道 氣味

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