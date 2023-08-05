陳吉仲拜訪華盛頓州政府 對營養援助分享經驗

農業部部長陳吉仲參加在美國西雅圖召開的APEC糧食安全部長會議後，今(4)日與美國農業部及華盛頓州政府副州長Denny Heck、衛生廳廳長Umair Shah和社會福利廳廳長Jilma Meneses 等官員會晤，瞭解美國農業部食品營養署實施的「補充營養援助計畫」(SNAP)，以及「婦女、嬰幼兒及孩童營養特別補充計畫」(WIC)。

陳吉仲分享我國在食農教育法公布後實施的零飢餓及農村送暖等相關政策措施，確保糧食安全是農業部成立後最重要的施政目標，雙方分享做法，期盼台美兩國深化合作，為學童及弱勢族群提供健康與營養的食物，進而確保糧食安全。

農業部國際司副司長洪曉君表示，這次拜訪華盛頓州政府，主要針對美方這兩項營養援助補充計畫進行交流，雙方分享彼此間的作法，我國也分享正在進行中的農村送暖、零飢餓等計畫。

農業部表示，美國2022年9月發布「國家飢餓、營養暨健康戰略計畫」，宣示消除國內飢餓情形與增加健康飲食，美國農業部食品營養署採取營養計畫，其中「營養援助計畫」包括補充營養援助計畫、婦女暨嬰幼兒與兒童之營養特別補充計畫、農夫市集營養計畫、年長者農夫市集營養計畫等重要工作，2022年度預算1630億美元，美國政府對於促進營養非常重視。

陳吉仲說，台灣農業部協同地方政府，與民間非營利組織及公民團體共同推動食農教育，期盼藉由促進全民參與，強化飲食、環境與農業的連結，以增進國民健康，以及傳承與發揚飲食及農業文化，確保農漁村、農業及環境的永續發展。農業部提出包括「擴大服務」、「響應惜食」及「公私協力」等3大策略，盼國人能獲得安全、營養及充足的食物，未來農業部將與美國等國家進行交流與合作，實踐聯合國2030永續發展目標。