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避免食物中毒 醫：2小時內吃不完應冷藏

中央社／ 台北5日電

中壢忠貞市場越南法國麵包疑340人食物中毒，檢出沙門氏桿菌及輪狀病毒。醫師提醒，食物就算徹底加熱也應注意保存溫度，最好2小時內吃完，否則應冷藏，以減少食物中毒風險。

桃園市中壢區忠貞市場某越南法國麵包攤發生疑似食物中毒案，桃園市政府衛生局自3日起，陸續接獲通報指食用此店的越南法國麵包後，出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀。

衛生局今天向媒體指出，截至今天中午12時，疑似食物中毒的個案數已增至340人，其中有235人就醫、13人住院，且仍有發燒、腹瀉症狀；根據醫院通報的採集個案人體檢驗報告部分，為沙門氏桿菌及輪狀病毒。

台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌下午接受媒體電訪表示，諾羅病毒是主要引起食物中毒原因之一，另外還有金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、沙門氏桿菌等，海鮮、肉品及澱粉類食物分別要小心海鮮弧菌、彎曲桿菌、仙人掌桿菌。

楊振昌指出，食物應徹底加熱並注意保存溫度，當熱食降溫到一定程度，也可能增加細菌或病毒滋長風險，最好在2小時內食用完畢，否則應冷藏，以減少食物中毒風險。

食物中毒 衛生局 法國

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