法國麵包釀百人中毒！ 醫：食物煮熟但保存差 4毒菌等著你

桃園市中壢區忠貞市場某攤商販售越南法國麵包疑釀食物中毒，至今已有340人通報。據醫院通報院方人體檢驗報告，部分為沙門氏桿菌及輪狀病毒感染。專家表示，食物煮熟後若保存溫度不足，就會滋生細菌、病毒，最常見的食物中毒原因以諾羅病毒、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、沙門氏桿菌為最大宗

自8月3日起，桃園市衛生局陸續接獲民眾通報，赴桃園中壢忠貞市場內某攤商購買越南法國麵包，食用後出現腹瀉、嘔吐、發燒等不適症狀。衛生局立即至現場稽查作業場所環境衛生，查有冷凍冰箱溫度不足、有病媒蹤跡、作業人員配戴飾品、食材未落實離地及覆蓋等14項缺失，已依法勒令停業。

沙門氏桿菌引起的食品中毒事件，源自受污染的畜肉、禽肉、鮮蛋、乳品、魚肉煉製品等動物性食品，人體誤食沙門氏桿菌後，在4至48小時（平均24小時）就會發病，發病時間愈短，症狀愈嚴重。症狀包括下痢、腹痛、寒顫、發燒、噁心、嘔吐，症狀持續2至3天後會痊癒，但有5%的人會成為帶菌者。死亡率為1%以下。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，如果店家食材保存溫度不足，即使食材經過高溫烹煮後，已經將細菌、病毒殺死，但因為處於室溫較高溫度，還是容易使細菌、病毒繁殖，甚至有機會產生毒素。正常程序應將食材保存於4度C以下，民眾購買食物後，也建議於2小時內食用完畢，或及早冷藏保存，避免長時間放置室溫。

楊振昌說，常見的食物中毒包括諾羅病毒、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、沙門氏桿菌，海鮮則有海洋弧菌，肉類則有曲狀桿菌，米飯等澱粉類則常見仙人掌桿菌。過去常見狀況，餐飲從業人員手上有傷口，再以手接觸食物，導致金黃色葡萄球菌污染，加上溫度失衡，促使細菌容易滋長，造成食物中毒。他提醒，從業人員應佩戴手套等，避免直接接觸食材。

依據「食品良好衛生規範準則」第5條規定：「食品從業人員於食品作業場所內工作時，應穿戴整齊之工作衣帽（鞋），以防頭髮、頭屑及夾雜物落入食品中，必要時應戴口罩。」

沙門氏桿菌不耐熱，於60℃加熱20分鐘即被殺滅，故食品應充分加熱，並立即食用，加熱後食品應防止交叉感染，生食及熟食所使用之容器、刀具、砧板應分開，勿混合使用。