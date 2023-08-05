天價罕藥排擠健保資源？ 洪子仁：政府應增加醫療投資

衛福部健保署日前宣布，將1針4900萬元的罕見疾病基因治療用藥納入健保。消息一出有民眾表示，為何花大錢給付只有少數人能用的藥，醫師則擔心將排擠健保總額、影響生計。新光醫院副院長、台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，健保創辦即為照顧「急、重、難、罕」患者，罕病用藥本就應該納入，隨近年經濟發展、稅收增加，政府應擴大醫療投資，以提升健保總額，彰顯先進國家對生命價值的重視。

●給付罕病用藥是健保創辦精神

洪子仁日前接受聯合報系Podcast節目專訪時說，該罕病用藥1劑4千餘萬，依每年使用人數推估，須花費3至4億，在目前的健保制度下，確實可能排擠其他資源，但健保創辦即為照顧「急、重、難、罕」急病患者，罕病治療早該納入給付，過去健保署「巧婦難為無米之炊」，因健保總額有限，考量財務平衡才遲未納入。

「照顧罕病彰顯國家對生命價值的重視。」洪子仁表示，給付罕見疾病用藥，象徵國家進步水平與對於生命的尊重，全民應有泱泱大國的風範，不能預期在很低的健保費用下，還要納入這麼多新藥給付，「天下沒有白吃的午餐，如果認同我們要幫助更多有需要的人，大家應該思考，多繳一些健保費。」

※專訪連結： https://open.firstory.me/story/clkwe1t9600pa01w7fsav4qgt

●台藥費占GDP比例低

洪子仁表示，新藥、新科技發展快速已是全球趨勢，尤其癌症新藥因研發費用上升，藥價是過去的上百倍、上千倍，若無法有效運用健保資源，不僅新藥納保牛步，也難以擴增適應症，讓更多病友受惠。

他指出，台灣健保總額中雖有28.9%用以支付藥費，OECD其他國家占比則落在18%至19%，但數字較高的原因並非藥費投資較多，而是「分母的健保總額太低」，才讓藥費占率高於他國。若以藥費占國民生產毛額（GDP）比例，台灣占比1%，韓國為1.58%，日本則高達2%，若能將總額從目前的8千餘億，增加至1兆以上，藥費占總額比例自然也會下降。

「台灣經常性醫藥支出占GDP比例能從目前約6%至7%，若能提升為8%至10％，每年增加1至2千億健保預算，照顧有須要的病患。」洪子仁說，日本醫藥衛生支出占GDP比例高達11%，故美國食品藥物管理局（FDA）一旦通過癌症新藥，日本健康保險70天內就能納入給付，反觀台灣癌症新藥納保平均等待期履創新高，已超過787天。韓國的醫療費用增加後，平均餘命從1996年平均餘命低於台灣1歲，到2000年後，韓國健保費用每年以3.9%速率提高，目前平均餘命已領先台灣2歲。

●政府負擔健保費比例應提高

台灣健保費中，民眾繳交保費3成，雇主負擔6成，其餘1成則由政府支出。洪子仁說，健保總額要成長，政府也應負擔責任，重新調整健保費比例。近年經濟不斷發展，政府稅收有所增加，若政府重視人命價值、人民健康權，在資源分配的過程中，應增加醫療資源挹注，提升健保費負擔比例，理想的比例應是「民眾2成、雇主5成、政府3成」。

洪子仁說，民眾認為台灣醫療好，是奠基於醫療從業人員的血汗與功德，但全台近70萬醫事人員已漸漸發現扛不住民眾不斷提高醫療利用率，「希望大家能夠轉念，多繳健保費是投資自身健康。」由國際經驗可見，增加醫療投資能讓平均餘命增加、癌症5年存活率提升，「醫療支出是投資、不是成本。」