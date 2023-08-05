影／山區降豪雨沖毀山屋管線 北大武山預警性暫停開放至8日
卡努颱風帶來西南風為南部山區降下豪雨，北大武山強勁溪水沖毀山屋水源管線，人員拉繩冒險搶修，位於屏東縣泰武鄉北大武山步道2.6K的西大武山測站，依中央氣象局資料顯示，今天零時至下午2點40分左右，測得累積雨量達390毫米，居全國之冠，農業部林業及自然保育署屏東分署宣布，北大武山步道及檜谷山屋預警性暫停開放延至8月8日。
林業署屏東分署表示，受卡努颱風及其外圍環流影響，南部山區有局部大雨發生，已造成山屋水源管線毀損，檜谷山屋及北大武山步道暫停開放至8月8日，後續將視天候及設施修復進度，進行滾動式調整，不便之處敬請見諒。
林業及自然保育署屏東分署提醒，颱風警報雖已解除，但山區仍有強降雨及落石情形出現，建議民眾暫時減少山域活動，以維自身安全，相關訊息，請至台灣山林悠遊網或檜谷山屋申請網站查詢。
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