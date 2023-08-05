職災勞工復健全台醫療網絡建置 盼縮短鑑定案時程

勞動部去年成立職業災害預防及重建中心，部長許銘春今天說，已在全國建置15家職傷診治專責醫院及88家網絡醫院，盼在全台建立醫療網絡，縮短職業疾病鑑定案判定時程。

勞動部去年揭牌成立的財團法人職業災害預防及重建中心已屆滿1週年，今天上午在高雄駁二藝術特區舉行「112年職安3C擁抱你我園遊活動」，這是繼6月於台北舉辦的關懷宣導園遊會後的第2場園遊活動，勞動部長、財團法人職業災害預防及重建中心董事長許銘春和高雄市政府勞工局長周登春、南科管理局長蘇振綱、小港醫院院長郭昭宏、高雄醫學大學公共衛生學系教授何啟功等人皆出席響應。

許銘春致詞指出，對職災勞工而言，發生職災後首要問題就是醫療及後續療養照護，勞動部目前已在全國建置15家職業傷病診治專責醫院及88家網絡醫院，今年新增的5家專責醫院中，就有2家來自高雄，是高雄榮民總醫院及高雄市立小港醫院。

此外，再加上已提供超過10年職業傷病診治服務的專責醫院高雄醫學大學附設中和紀念醫院，今天高雄3家醫院都有個案管理師和醫師來擺攤，傳遞職業傷病診治相關訊息。盼透過在全台建立醫療網絡，持續推展職業傷病診治整合性服務，並縮短職業疾病鑑定案判定時程，減少勞工等待時間，一起度過難關。

活動現場也邀請職災勞工及眷屬分享心路歷程，職災勞工陳進泰呼籲政府要多多幫助勞工，職災是立即傷害，但職傷認定非常難，不只申請資料一大疊，且認定過程中還會被質疑是在騙錢，希望政府能多幫忙。